Gervásio destaca harmonia entre Poderes para o desenvolvimento da Paraíba

fotos: ascom

O presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia, destacou a importância da harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário para o desenvolvimento da Paraíba. Gervásio, ao lado do governador Ricardo Coutinho e de outros deputados, participou da entrega de recuperação de rodovias em municípios do Brejo, nesta sexta-feira (17).

Além de auxiliares de governo e lideranças políticas da região, estiveram presentes ao evento os deputados João Bosco Carneiro, Hervázio Bezerra, Galego de Souza e Tião Gomes, assim como os deputados federais Veneziano Vital do Rego e Nilda Gondim.

O chefe do Legislativo paraibano ressaltou a importância da ALPB para o desenvolvimento do estado. “A Assembleia tem dado todo o apoio ao Governo do Estado, porque é um governo que tem promovido o bem-estar da população, que tem feito da Paraíba um lugar melhor de se viver”, disse.

Gervásio Maia destacou, ainda, o funcionamento institucional que vive o estado. “A harmonia entre os poderes é muito importante, assim como a atuação dos parlamentares da Casa, que têm dado a contribuição para os avanços que temos visto”, afirmou.

As obras entregues pelo governo do estado foram as restaurações da PB-111 (Araruna/Cacimba de Dentro/Entroncamento da PB-105) e da PB-077 (Cuitegi/Pilões), além da assinatura de ordem de serviço para a construção da adutora Saulo Maia, em Pilões.

O governador Ricardo Coutinho falou da importância das obras para a região do Brejo. “A recuperação da PB-077, que interliga toda a região do Brejo, por exemplo, recebeu recursos da ordem de R$ 6,8 milhões, beneficiando 13,5 mil habitantes. São obras muito importantes, que vêm trazer dignidade e desenvolvimento a toda essa região “, pontuou.

O deputado João Bosco Carneiro disse que as obras significam desenvolvimento para as cidades beneficiadas. “Havia aqui uma dificuldade muito grande de tráfego, impedindo o desenvolvimento dessa região. Por isso, essa recuperação dessas rodovias é muito importante, assim como a adutora Saulo Maia para solucionar o problema de abastecimento de água em Pilões”, frisou.

Os prefeitos de Araruna, Vital Costa, de Pilões, Iremar Flor, e de Bananeiras, Douglas Lucena, também estiveram presentes ao evento, entre outros. “É uma obra que significa muita qualidade de vida para a população de Araruna”, afirmou Vital Costa, em referência à entrega da recuperação da PB-111.