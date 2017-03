Gerente de transportes da STTP alerta população sobre chegada da Uber, em CG

O gerente de transportes da STTP de Campina Grande, Henrique Castro, afirmou que a Uber chegará em, aproximadamente, 45 dias na cidade.

Ele destacou que os taxistas da Rainha da Borborema devem procurar alternativas para manter os clientes.

– Os taxistas devem criar alternativas para atrair os clientes e não ficar só reclamando. Vemos que, com a crise, muitos clientes se afastaram – pontuou.

Henrique ponderou também que a população deve saber que os taxistas estão preparados para atender o cliente, são cadastrados e possuem treinamento, o que, segundo ele, se difere muito da Uber.

– O que podemos dizer a população campinense é que os taxistas passam por um cadastro na STTP, curso de aperfeiçoamento e estão preparados para realizar o ofício. Enquanto a Uber, eles (os motoristas) chegam e fazem um cadastramento no serviço com requisitos mínimos, e começam a operar sem treinamento, sem cadastramento no órgão de trânsito municipal – explanou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta quarta-feira (22).