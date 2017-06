Gerente de Saúde explica confusão sobre falta de medicamentos de uso contínuo

A gerente da 3ª Gerência Regional de Saúde, Tatiana Medeiros, comentou sobre a falta de medicamentos de uso contínuo e disse que existe uma confusão acerca dos medicamentos que precisam de requerimento judicial para ser entregues e os que não precisam.

Foto: Paraibaonline

Tatiana destacou que medicamentos como os de tratamento para diabetes são de responsabilidade do setor jurídico, e não do Cedmex.

A gerente também disse que o Cedmex hoje disponibiliza mais de 250 medicamentos e que menos de 15 estão em falta atualmente.

– Há sempre uma confusão de pacientes que pegam medicamentos de uso contínuo e aqueles que recebem medicamentos através de requerimento judicial. As pessoas falam de um modo geral, se referindo ao Cedmex porque ele funciona no mesmo prédio do setor judicial – frisou.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.