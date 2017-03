Gerente de Saúde convida vereadores para conhecerem atribuições governamentais

A gerente da 3ª Região de Saúde do Estado, Tatiana Medeiros, se pronunciou sobre o impasse entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG) e governo do Estado referente a falta de insulina no Centro Especializado de Dispensação de Medicamentos Excepcionais de Campina Grande (Cedmex).

– Houve na última terça-feira um debate acerca do desabastecimento ou demora na dispensação de insulina por parte do governo estadual, através da 3ª gerência regional de saúde e das demais gerências. É importante que os 23 vereadores de Campina Grande nos visitem para conhecer as atribuições e competências da esfera estadual, mas que tenham conhecimento do contexto e das responsabilidades das três esferas. Temos dentro da dispensação de medicamento um elenco de responsabilidade do governo federal, elenco de responsabilidade do governo estadual, através do Cedmex, e elenco da dispensação através da atenção básica dos municípios brasileiros. A insulina faz parte da responsabilidade municipal – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.