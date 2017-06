Gerente de Saúde: “Boletim de tríplice epidemia não condiz com a realidade”

A gerente da 3ª Gerência Regional de Saúde, Tatiana Medeiros, comentou sobre o boletim de casos de dengue e doenças relacionadas na Paraíba e citou que os dados não estão correspondendo com o que é visto no Estado.

Ela disse que o boletim aponta uma redução de notificação de casos de dengue, chikungunya e zika e assegurou que não é isso que está acontecendo.

Foto: Paraibaonline

Tatiana mencionou que no ano de 2015 foram 29 mil casos notificados, em 2016 foram 49 mil casos e citou que em 2017 não deve ser diferente em relação ao crescimento dos casos, tendo em vista o grande número de foco de mosquitos em todos os municípios.

A gerente de saúde também disse que o que pode estar acontecendo é a subnotificação de casos, onde as prefeituras que têm novos prefeitos podem estar modificando suas equipes de saúde.

– O primeiro boletim publicado neste ano mostra uma queda no número de notificações que, no meu entendimento, não corresponde à situação epidemiológica atual. O que pode estar acontecendo é a mudança nessas gestões de prefeituras, onde a equipe como um todo é substituída e as pessoas talvez ainda não tenham o traquejo da situação. Temos, no nosso estado, um alerta em relação à tríplice epidemia – enfatizou.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.