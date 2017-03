Gerente da 3ª Regional de Saúde explica impasse sobre falta de insulina

A gerente da 3ª Região de Saúde do Estado, Tatiana Medeiros, esclareceu nesta terça-feira, 14, sobre as denúncias de falta de insulina no Centro Especializado de Dispensação de Medicamentos Excepcionais de Campina Grande (Cedmex).

Conforme Tatiana, a distribuição da insulina é de responsabilidade dos municípios, pois há uma divisão entre as três esferas governamentais.

Foto: Paraibaonline

– Existe uma divisão regulamentada, de responsabilidade das três esferas governamentais, para a dispensação gratuita de medicamentos. Os municípios brasileiros têm a sua listagem de medicamentos, inclusive a insulina está nessa lista dos municípios. A insulina regular e a MPH são dispensadas, em todo o país, pela atenção básica, através do programa chamado ‘Hiperdia’*. O governo estadual tem a sua listagem de medicamentos de responsabilidade e de dispensação gratuita permanente e de uso excepcional, através do Cedmex. Nessa listagem, que há mais de 250 itens, não há, sequer, uma insulina, até porque o tratamento da diabetes, e dispensação de medicamento para a doença, é feito através da atenção básica dos municípios – comentou.

Tatiana ainda reforçou que com o advento de novos tipos de insulina, muitos médicos não querem usar a insulina regulamentada, que são oferecidas pela atenção básica, ocasionando, assim, demandas judiciais.

– Essas demandas judiciais não só recaem para o Estado, mas também para os municípios. Só que no Estado, através do setor jurídico, esses pacientes se cadastram, através de uma ação civil pública, sem precisar de advogado, para receber essas insulinas que hoje estão regulamentadas pelas ACPs. Não existe uma verba específica para isso, até porque é uma demanda que não está regulamentada – explanou.

*O Hiperdia destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde (SUS), permitindo gerar informação para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados. O sistema envia dados para o Cartão Nacional de Saúde, funcionalidade que garante a identificação única do usuário do SUS.