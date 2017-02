Gastos de estrangeiros no Brasil em janeiro foram superiores a US$ 600 mil

Os turistas estrangeiros gastaram, em janeiro, US$ 664 milhões no Brasil. O valor representa um aumento de 2,17% em relação ao mesmo período do ano passado (US$ 650 milhões). Os dados são do Banco Central.

“Acredito que o turismo tem um enorme potencial para ajudar o País no momento de recuperação econômica por ser um grande gerador de emprego e renda. Por isso, estamos trabalhando de maneira intensa na melhoria da infraestrutura turística e qualificação profissional, com vista a atender cada vez melhor o turista estrangeiro e nacional”, explicou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Segundo o Banco Central, a despesa cambial em janeiro deste ano – gastos dos brasileiros no exterior – teve um aumento de 87,89%, passando de US$ 840 milhões, em 2016, para US$ 1,578 bilhão.

Olimpíada

O ano dos Jogos Olímpicos teve impacto positivo na receita cambial do turismo. O acumulado em 2016, de cerca de US$ 6,024 bilhões, foi 3% maior em relação ao registrado de janeiro a dezembro de 2015, US$ 5,8 bilhões.

Em agosto, mês de realização da Olimpíada, os gastos dos estrangeiros nos destinos nacionais somaram R$ 602 milhões, o que representou um aumento de 38% no comparativo com o ano anterior. Foi o maior percentual de crescimento alcançado pela receita cambial do turismo em 2016.