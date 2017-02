Garanhuns é o destino no Turismo Social do Sesc Paraíba, na Semana Santa

Garanhuns, na região da Borborema pernambucana, é o destino do Turismo Social do Sesc Paraíba na Semana Santa.

A Cidade das Flores recebe os excursionistas de 13 a 16 de abril para uma programação de descanso, lazer e contemplação das belezas locais e do clima europeu. As inscrições estão abertas para comerciários, dependentes, conveniados e usuários.

Com 205 anos de história e cultura, Garanhuns é tradicional pela beleza das flores que enfeitam a cidade, pelo clima agradável na maior parte do ano e pela efervescência cultural típica da cidade, sobretudo durante o Festival de Inverno.

A programação do Sesc durante a viagem inclui um city-tour com visita aos principais pontos turísticos da cidade, como relógio de flores, santuário Mãe Rainha, Cristo do Magano, Parque Ruber Van Der Linden, Castelo de João Capão e o Mosteiro de São Bento.

Para os excursionistas, o Sesc oferece ônibus com ar-condicionado, as três diárias no Hotel Sesc Garanhuns com pensão completa, serviço de bordo, seguro viagem e guia acompanhante da instituição.

As inscrições podem ser feitas no setor de Turismo Social, que fica na Rua Desembargador Souto Maior, 281, Centro, João Pessoa. Mais informações podem ser obtidas no site www.sescpb.com.br ou pelo telefone (83) 3208-3161.