Ganhador do Nobel da Paz de 2014 será homenageado pela Câmara

foto: Ivaldo Cavalcante/ O indiano Satyarthi é reconhecido mudialmente por sua lutra contra o trabalho infantil

O ativista indiano Kailash Satyarthi, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014, virá à Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (12), quando será homenageado em sessão solene do Plenário.

Kailash Satyarthi, reconhecido por sua luta contra a exploração infantil e pelo direito à educação, nasceu em 1954 no interior da India, é engenheiro por formação mas decidiu se dedicar à luta global contra o trabalho infantil.

A Organização Movimento para Salvar a Infância (Bachpan Bachao Andolan – Save the Childhood Movement), criada pelo indiano, já libertou mais de 80 mil crianças indianas de diversos tipos de escravidão, ajudando também na reabilitação delas.

A deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), que pediu a homenagem, explica que a sessão solene acontece junto com a Campanha Nacional do Direito à Educação e que, além de Satyarthi, estarão presentes integrantes de entidades ligadas à área.

Ela ressaltou a importância da presença do Nobel da Paz na Câmara. “Nós temos aqui uma frente parlamentar pela infância. A nossa preocupação em relação à questão do trabalho infantil é muito presente nas regiões mais pobres, não só no Norte e Nordeste. Temos muito projetos na Câmara em andamento. Quem sabe possamos sensibilizar o País para esse debate.”

A solenidade em homenagem a Kailash Satyarthi será realizada no Plenário Ulysses Guimarães, às 17 horas.