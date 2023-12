Vídeo: Psicólogo Rossandro Klinjey comenta processos do perdão

“O perdão é um processo, não uma escolha intelectual, sabemos que todos têm noção de como perdoar é bom”. A afirmação partiu do psicólogo Rossandro Klinjey, durante participação no programa Ideia Livre, da Rede Ita.

Klinjey destacou que nas oportunidades em que perdoamos alguém, o sentimento de alívio é instantâneo, mas até chegar nesse lugar não é um caminho fácil

“A primeira coisa que eu digo para as pessoas sobre perdão é: se perdoe por ainda não ter perdoado, você ou os outros”, completou.

Confira na íntegra o posicionamento dele sobre o perdão em vídeo:

Vídeo: Rede Ita

