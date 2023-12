Médico explica a importância do cochilo para o cérebro

O cochilo ou soneca é uma excelente aliada do cérebro. A afirmação é do médico Antônio Henriques, titular da coluna ‘Consultório JM”, do Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM.

Segundo explicou Henriques na coluna deste sábado (23), o cérebro se cansa ao longo do dia e a pouca para o cochilo pode revigorar e trazer mais ânimo e energia.

– Cada atividade realizada ao longo do dia acumula substâncias no nosso cérebro que geram cansaço e a soneca promove uma limpeza cerebral, permitindo que possamos ter mais disposição – afirmou.

Ele lembrou que algumas empresas instituíram um período de descanso, uma pausa da soneca para os funcionários, como forma de incentivo à produção.

