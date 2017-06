Galante teve forró e muitos turistas no primeiro dia de seus festejos juninos

foto: Codecom/CG

Galante, distrito de Campina Grande, já é destino certo para quem vem aproveitar O Maior São João do Mundo. Neste sábado, 10, todos os olhos estavam voltados para esse destino, pois foi a abertura de seus festejos juninos e o primeiro passeio da Locomotiva do Forró 2017, que desembarcou centenas de turistas na entrada do palco principal do evento.

Com uma programação de primeira linha, Galante oferece atrações musicais no palco principal, no Mercado e nas palhoças, com toda uma infraestrutura de apoio ao turista, hospedagem, casas de shows, restaurante de comidas típicas e muito forró em cada esquina.

Neste dia de abertura, se apresentaram no palco principal d’O Maior São João do Mundo em Galante, Trio Havaí, Stela Alves e Gitana Pimentel, que viajou no Vagão VIP da Locomotiva do Forró, já esquentando ‘o gogó’ para o seu primeiro show no distrito.

Veja matéria completa aqui