´Elas por Elas´: resumo dos próximos capítulos da novela

Segunda-feira (dia 5)

Giovanni cobra respostas de Helena sobre as acusações de Míriam. Giovanni afirma que só apoiará Helena a voltar à presidência da empresa depois que a mãe se submeter a um tratamento.

Marcos descobre que nasceu no mesmo dia que Giovanni. Renée se prepara para um passeio com Rico, quando Érica avisa que Wagner está passando mal. Lara inicia sua investigação contra Roberto.

Sérgio conhece Marcos. Vic conta para Márcia que Tony está com dificuldades financeiras. Edu não gosta de ver Rico com Érica. Lara sente ciúmes da nova cliente misteriosa de Mário. Marcos sonda Ísis sobre Míriam.

terça-feira (dia 20)

Marcos desconfia da história de Míriam. Sérgio sugere que Míriam dê um jeito de afastar Marcos. Helena sofre por se sentir traída por todos. Pedro sente ciúmes de Taís durante a campanha da Helàne.

Giovanni assume a empresa. Míriam marca um encontro com Marcos, e Fagundes exige que a comparsa afaste o rapaz do Rio de Janeiro. Marcos investiga Míriam.

Ísis e Giovanni se encontram durante o depoimento sobre o incêndio no abrigo. Carol nota o interesse de Carlinhos por ela. Ísis desmaia, e Giovanni a apoia. Marcos descobre que Míriam está noiva de Sérgio.

quarta-feira (dia 21)

Marcos deduz que Míriam está tramando um golpe contra Sérgio. Giovanni leva Ísis até sua casa, após o desmaio da moça. Pedro confessa a Jonas que se incomoda com a profissão de Taís.

Lara tenta descobrir quem é a cliente misteriosa de Mário. Marcos marca um encontro com Giovanni. Natália diz a Mário que sente que Pedro mente para ela.

Márcia decide quitar a dívida de Tony com Cris. Giovanni e Sérgio acompanham Helena ao consultório de Lígia.

Wagner diz a Renée que eles serão felizes novamente. Giovanni deduz que Marcos é o filho biológico de Helena.

quinta-feira (dia 22)

Giovanni explica sua história para Marcos, e conclui que o rapaz é filho de Helena e Bruno. Jonas questiona Ísis sobre sua mudança para a Austrália. Taís discute com Pedro por conta de seus ciúmes.

Giovanni e Marcos confrontam Sérgio, Míriam e Helena. Lara promete tentar confiar em Mário. Helena expulsa Míriam de sua casa.

Giovanni revela toda a verdade para Jonas, e pai e filho se emocionam. Míriam descobre que Sérgio é o pai de Ísis. Marcos procura Míriam.

sexta-feira (dia 23)

Marcos confronta Míriam. Adriana faz Ísis prometer que se afastará de Sérgio. Giovanni discute com Cris. Jonas humilha Helena. Jonas incentiva Giovanni a retornar para a empresa.

Helena garante a Roberto que se vingará de Jonas. Érica e Rico se aproximam. Lara descobre que Átila estava insatisfeito com Roberto. Márcia conta a Tony que pagou sua dívida com Cris.

Marcos revela sua história para Natália e Pedro, e diz aos tios que descobrirá se foi Helena quem matou Bruno. Míriam chantageia Sérgio.

Sábado (dia 24)

Sérgio perde a paciência com Míriam. Marlene aconselha Adriana a revelar a paternidade de Ísis para Jonas. Lara e Mário desconfiam possa estar envolvido na morte de Átila.

Tony recusa a proposta de aproximação de Márcia. Natália confronta Pedro sobre a morte de Bruno. Carlinhos convida Carol para jantar.

Wagner e Renée se beijam, e Rico flagra os dois. Natália visita Helena. Marcos anuncia que se mudará para a casa de Sérgio e Helena.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.