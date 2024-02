A pastora Sara Sheeva resolveu defender a mãe, a cantora Baby do Brasil, das críticas em torno das falas dela sobre o apocalipse no Carnaval de Salvador. Na ocasião, Baby disse que o apocalipse estava chegando e foi cortada por Ivete Sangalo.

Em live, Sara Sheeva disse que “Ivete não entende nada de Bíblia”, mas que não há uma rixa entre ambas as artistas.

“A mamãe falou uma coisa, e Ivete entendeu outra, como se fosse uma coisa negativa. Coitada, ela não sabe nada de Bíblia”, disse.

“Coitada da Ivete quando ela mandou essa. Ela não tinha noção do que estava falando. Tenho certeza que a essa altura, alguém já deve ter explicado, a Ivete já tomou conhecimento e se arrependeu. Ela falou uma bobagem”, emendou.

Sara não gostou de ouvir Ivete atrelar o nome de sua música, “Macetando”, a um fato religioso.

“Quando ela usou o nome da música dela, que eu não tenho nem coragem de falar esse nome, que tem conotação sexual. Gente do céu. Ali, ela botou a vida dela em risco. Porque o mundo espiritual não perdoa brincadeira com o nome de Deus”, afirmou.

Antes do depoimento, a própria Baby já havia falado sobre a polêmica.

“Como disse Mahatma Gandhi: ‘divergência de opinião não é motivo para brigas'”, disse ela numa postagem.

Essa não é a primeira vez que a pastora Sara Sheeva critica alguma famosa. Em 2020, não gostou da postura de Anitta a respeito do modo como ela dançava e sensualizava nos clipes. A religiosa já havia feito um vídeo sobre isso em 2017, na época com a explosão do clipe de “Vai, Malandra”.

Em entrevista para Luciana Gimenez, deu seu ponto de vista e mandou um recado para a artista, cujo verdadeiro nome é Larissa.

“Larissa, quero mandar meu beijo para você. Oro sempre pela sua vida e espero que você volte logo para Jesus”, disse.

A pastora ainda afirmou que “não é possível servir a Deus balançando a bunda”.

