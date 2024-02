Cantora chora lágrimas de diamante em capa de novo álbum

Shakira divulgou nesta quinta-feira (15) as primeiras imagens de seu novo álbum, “Las Mujeres Ya no Lloram” (as mulheres já não choram). O disco com canções inéditas já tem data marcada para o lançamento nas plataformas digitais: 22 de março.

Nas postagens de divulgação do novo trabalho, em que aparece chorando lágrimas de diamante, a colombiana agradece às fãs, chamando-as de sua “manada de lobas” que a “acompanharam em cada passo”.

No texto de divulgação, a cantora não esconde que criou o novo trabalho a partir da sua dor. Há cerca de um ano, ela foi traída e abandonada pelo ex-marido, Gerard Piqué, com quem viveu por onze anos e tinha dois filhos.

“A produção desta obra foi um processo alquímico. Ao escrever cada canção, eu me reconstruí. Ao cantá-las, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em resiliência”, desabafou.

*folhapress