Atriz da Globo ‘vira onça’ no desfile das escolas de samba do Rio

A primeira noite do desfile das escolas do grupo especial do Rio de Janeiro, na noite de sábado (11), trouxe Paolla Oliveira fantasiada na cor dourada e com estampa de onça.

Mas a atriz não ficou só nas plumas e, em determinado momento do desfile, ela “virou onça”. A roupa da artista para o Carnaval tinha um adereço acima da cabeça, que descia e cobria o rosto dela. A máscara fez a atriz se transformar em onça.

Nas redes sociais, internautas não pouparam elogios a ela. “A supremacia de Paolla Oliveira na Grande Rio virando onça para a plateia em meio ao show de luzes da Sapucaí”, escreveu o perfil de Sérgio Santos.

“Todo mundo de acordo que Paolla Oliveira é dona do carnaval, né?”, disse o usuário que se identifica como Pedrão. “Eu estou hipnotizado”, falou @luscas.

A atriz é Rainha de Bateria da escola Grande Rio, cujo samba-enredo foi “nosso destino é ser onça”.

*folhapress