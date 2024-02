Novela ´Fuzuê´: resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 12)

Sandra liga para Pascoal, que não desconfia da armadilha. Nero procura Maria. Maçarico vê Pascoal no bairro e avisa a Merreca. Sandra questiona Barreto sobre o equipamento de escuta.

Preciosa segue o carro de Pascoal. Sandra consegue a confissão de Pascoal sobre o golpe em Maria. Merreca intercepta o carro de Pascoal, e Sandra foge. Preciosa é capturada por Pascoal.

César chega à casa de Maria e confronta Nero. Luna e Miguel encontram Sandra. Pascoal usa Preciosa para tentar escapar da polícia. Cecília surpreende Pascoal.

Terça-feira (dia 13)

Pascoal é atingido por Cecília. Luna discute com Preciosa. Soraya expulsa Francisco e Merreca da casa de Gláucia. Pascoal confronta Cecília ao vê-la presa.

Preciosa se frustra com a falta de acolhimento de Heitor. Julião avisa a César que invadirá o apartamento de Pascoal. Preciosa vai com Rui até a casa de Pascoal.

Miguel e Luna se reúnem com o advogado do banco. Barreto encontra Julião, Preciosa e Rui no apartamento de Pascoal.

Quarta-feira (dia 14)

Preciosa engana Barreto e ajuda Julião e Rui. Miguel e Luna não conseguem um acordo com o banco. Preciosa encontra um papel com a suposta senha de Pascoal. Vânia faz um pacto com Bebel.

César repreende Preciosa por invadir o apartamento de Pascoal. Mercedes e Lampião têm uma crise de espirro ao se encontrarem. Miguel auxilia Cecília em seu depoimento.

Preciosa procura Pascoal na delegacia. Barreto conta para Miguel sobre Julião. Preciosa afirma a Rui que descobrirá o paradeiro do tesouro de Maria. Luna tira satisfação com Julião.

Quinta-feira (dia 15)

Luna demite Julião. Nero conclui que Julião plantou a arma em seu escritório a mando de César, e o denuncia para Barreto. Bebel se lamenta para Heitor ao falar de Preciosa.

Julião procura Maria. Luna fala com Merreca sobre o comparsa de César. Miguel expulsa Julião da casa de Luna. Nero passa mal ao se aborrecer com César, e Heitor o acode. Julião briga com Merreca na rua.

Bebel se emociona com Nero no hospital. Soraya cuida de Merreca. Lampião e Mercedes começam a namorar. Preciosa descobre que César armou o próprio atentado. Preciosa vai ao presídio falar com Pascoal.

Sexta-feira (dia 16)

Preciosa tenta se aliar novamente a Pascoal. Nero é levado para uma cirurgia e todos se preocupam. César demonstra a Rui e Preciosa sua preocupação com o depoimento de Julião.

Julião revela a Barreto seu envolvimento com César. Jefinho se recusa a cantar com Selena. Julião exige se associar aos negócios de César. Heitor sai de casa. Bebel manda César se afastar.

Miguel e Alícia pedem para Francisco comandar a Fuzuê na ausência de Nero. Barreto desabafa com Luna. Julião observa Miguel e Luna. Maria sofre ao ver seus cabelos caírem. Preciosa pede para Julião sabotar o lançamento de Luna.

Sábado (dia 17)

Julião contesta o pedido de Preciosa. Luna apoia Maria. Barreto finaliza a investigação contra Cecília. Nero se emociona ao chegar em casa. Cláudio questiona as decisões de Francisco na Fuzuê.

Soraya passa mal, e Gláucia desconfia. Julião procura Luna. Mercedes pensa em desistir de ir ao show no Beco do Gambá. Lampião estranha o atraso de Mercedes.

Cecília revela a Miguel que Rui é o novo parceiro de negócios de César. Julião decide ajudar Preciosa. Bianca percebe a troca de olhares entre Vitor e Caíto.

Heitor se surpreende com a visita de Vieira. Maria é ovacionada em sua performance no palco. Julião chega à Fuzuê com a intenção de sabotar o lançamento de Luna.

