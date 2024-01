A ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirmou que pretende fazer mais shows neste ano e que o presidente Lula teria sido avisado de seu desejo. A cantora, que se apresentou no Festival de Verão, tirou férias para se dedicar às apresentações do Carnaval.

“Não é a primeira vez que temos um ministro da Cultura que é artista. Tivemos o Gilberto Gil por seis anos. Estou seguindo pelo mesmo caminho, afinal de contas, não dá para viver sem música, não é saudável para mim e minha carreira artística”, afirmou a ministra, em entrevista ao UOL.

“Então, a gente vai procurando como fazer isso, mas esse ano eu quero cumprir um pouco mais de agenda. O presidente Lula sabe disso. Preciso ter equilíbrio”.

No festival, ela dividiu o palco com Daniela Mercury e com o Ile Aiyê, bloco afro que completa 50 anos em 2024.

“Homenagem muito merecida por tudo que o Ile construiu, juntamente com a Daniela que também tem ligação com os blocos afro. Momento para festejar, curtir e agradecer ao Ile.”

Nos bastidores do evento, ela falou que o governo estuda criar um projeto para democratizar o acesso ao cinema.

“É uma ação importante porque, no mapeamento que temos, muitas cidades não têm cinema. Nós queremos chegar lá. Vamos ter cinemas para várias cidades. Estamos fazendo o projeto.”

*folhapress