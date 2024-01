Jornalista pede demissão de canal de TV para assessorar novo ministro de Lula

Comentarista de programas sobre política na faixa da tarde da CNN Brasil, como CNN 360 e Brasil Meio-Dia, a jornalista Thais Arbex pediu demissão nesta quarta-feira (31) do canal de notícias de Rubens Menin.

A informação é confirmada pela CNN Brasil à reportagem. Thais Arbex fará parte da equipe do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que assumirá a pasta do governo Lula nesta quinta-feira (1).

Lewandowski, que já foi ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), assume o lugar do ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, que foi nomeado pelo presidente Lula para uma vaga no STF.

Natural de São Paulo, Thais Arbex teve na CNN Brasil sua primeira experiência na televisão. Até então, ela acumulava passagens por outros veículos de comunicação escrita, incluindo a Folha de S.Paulo.

Em seu lugar, a CNN Brasil deverá ir ao mercado atrás de uma nova comentarista. Trata-se da primeira baixa da CNN Brasil neste ano.

Recentemente, o canal anunciou o retorno de Pedro Duran na função para a faixa da manhã. Duran foi repórter da CNN durante um período e havia saído em 2023.

*GABRIEL VAQUER/ FOLHAPRESS