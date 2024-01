Novela´Elas por Elas´ na Globo: resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 22)

Helena afirma a Sérgio que não está envolvida na morte de Bruno. Helena teme perder Giovanni e decide ir atrás do filho. Danilo se insinua para Carmen. Ísis procura por Giovanni.

Helena pede apoio a Jonas, e Adriana vê os dois juntos. Orientado por Mário, Tony busca por provas contra Roberto. Renée anuncia que a audiência pela guarda de Vic foi marcada.

Rico comunica a Renée que Wagner foi encontrado desacordado na rua e levado para um hospital. Marcos acredita que Bruno foi assassinado, e Natália se sente compreendida.

Ísis encontra Giovanni na casa da serra, e vê quando Cris vai ao encontro do rapaz.

terça-feira (dia 23)

Giovanni manda Ísis ir embora. Renée fica sensibilizada ao encontrar Wagner no hospital, mas afirma a Rico que não reatará com o ex. Míriam, Fagundes e Danilo planejam o golpe contra a empresa de Sérgio e Helena.

Renée conta para Tony sobre o estado de Wagner. Mário e Érica fingem namorar para chamar a atenção de Lara. Começa a audiência de Lara e Taís contra Silas.

Taís confronta Roberto. Ísis deduz que Cris contou a verdade sobre Giovanni. Lara vence o processo contra Silas, que tem sua prisão decretada. No hospital, Wagner desperta, e Renée se emociona.

quarta-feira (dia 24)

Wagner se emociona quando Renée diz que cuidará dele. Lara comemora o sucesso de seu processo, e Yeda a alerta sobre Roberto. Yeda avisa a Mário que Roberto convidou Lara para sair.

Wagner garante que ficará ao lado de Renée contra Márcia. Giovanni volta para casa e é acolhido por Helena e Jonas. Ísis afirma que irá desmascarar Cris. Renée abriga Wagner, e Tony se revolta.

Taís e Natália discutem, e a modelo decide sair de casa. Lara e Mário provocam uma ao outro, usando Roberto e Érica. Pedro vai ao encontro de Taís. Cris se declara para Giovanni, quando Ísis chega.

quinta-feira (dia 25)

Ísis confronta Cris na frente de Giovanni. Pedro se revolta quando Taís o questiona sobre a morte de Bruno. Wagner revela à família por que decidiu fugir.

Mário se declara para Lara, que resiste. Giovanni garante a Ísis que não quer mais vê-la. Helena estranha quando Sérgio defende Ísis. Danilo alerta Fagundes sobre a desconfiança de Jonas.

Tony informa a Mário sobre a comunicação suspeita de Roberto e Calixto. Giovanni descobre a identidade de sua mãe biológica. Márcia conta a história de sua família para Vic. Rico beija Renée, e alguém fotografa o casal.

sexta-feira (dia 26)

Rico afirma que ajudará Renée a reconquistar a guarda de Vic. Helena se sensibiliza ao saber por Cris que Giovanni visitou o túmulo de sua mãe biológica.

Adriana se incomoda com a proximidade entre Jonas e Helena. Wagner insinua para Renée que gostaria de uma nova chance com ela. Marcos ouve quando Pedro comenta com Natália sobre a desconfiança de Rico em relação ao sequestro do sobrinho.

Danilo consegue dar um golpe em Helena. Sérgio procura Ísis. Começa a audiência pela guarda de Vic. Wagner é convocado para depor.

Sábado (dia 27)

Wagner é descreditado pelo advogado de Márcia. Helena se revolta quando Cris confessa que foi ela quem revelou a verdade sobre a origem de Giovanni. Fagundes ameaça Helena para Sérgio.

Pedro convence Taís a voltar para casa. Danilo se desentende com Jonas. Marcos ironiza Taís, e Pedro acusa o sobrinho de fingimento diante de Natália.

Márcia ganha a guarda de Vic, mas Renée tem sua maternidade reconhecida. Adriana e Jonas brigam. Sérgio alerta Helena sobre Danilo. Aramis, Yeda e Mário tentam descobrir a ligação de Roberto e Calixto. Giovanni procura Cris.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.