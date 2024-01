Jornalista da Globo confirma volta à TV após sofrer infarto

O apresentador José Roberto Burnier, que comanda o SP2 na Globo, confirmou seu retorno ao telejornal local da emissora para segunda-feira (15). Ele estava afastado desde o último dia 29 de dezembro, quando passou mal e descobriu estar sofrendo um infarto após o trabalho.

Neste domingo (14), o jornalista gravou um vídeo em que disse estar retomando suas atividades. “Vou recuperando, pouco a pouco, a vida normal”, disse enquanto passeava com seus cachorros em um parque. “Amanhã estaremos juntos no noticiário, acompanhando tudo o que acontece na Grande São Paulo e no estado também.”

Burnier recebeu alta no último dia 5 de janeiro, após uma semana no hospital se recuperando da angioplastia —a cirurgia para desobstrução das artérias do coração— a que foi submetido por meio de cateterismo. “Ganhei um stent, um balãozinho e uma nova vida. Estou bem, graças a Deus”, afirmou na ocasião.

Segundo contou à reportagem, ele só sobreviveu devido aos exercícios físicos que faz periodicamente. “Só escapei porque eu estava condicionado. Meu coração teve força para criar os ‘atalhos’ que me salvaram”, disse.

