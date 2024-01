Na Globo: novela ´Elas por Elas´; resumo dos próximos capítulos

(Segunda-feira – dia 15)

Mário se desespera com o término do relacionamento, mas Lara não volta atrás em sua decisão. Rico garante a Renée que sua equipe já está à procura de Wagner.

Giovanni comenta com Ísis sua desconfiança em relação a Sérgio e Míriam. Os policiais encontram Wagner, que foge novamente. Érica incentiva Renée a ficar com Rico. Helena se insinua para Jonas.

Sérgio pede ajuda a Adriana para reformar o abrigo de Ísis. Natália termina com Ulisses pela traição a Carol. Taís e Mário se unem contra Roberto para proteger Lara. Giovanni investiga Míriam

Terça-feira (dia 16)

Giovanni descobre que Míriam esteve envolvida em diversas falcatruas. Jonas conta a Adriana que Helena o agarrou. Giovanni discute com Sérgio por conta de Míriam.

Jonas revela a Giovanni que flagrou Sérgio atacando Míriam no período em que esteve no hospital. Mário tenta falar com Lara por meio de um drone. Roberto garante a Vilma que fará Lara desistir do trabalho.

Cris exige que Taís permaneça trabalhando com ela e Helena. Helena sugere que Cris investigue a vida de Ísis.

Ísis ouve uma conversa entre Sérgio e Míriam, e descobre que Giovanni não é filho biológico de Helena e Jonas.

Quarta-feira (dia 17)

Sérgio implora para que Ísis não conte a Giovanni que ele não é filho biológico de Helena e Jonas. Adriana confronta Helena. Giovanni diz a Cris que não consegue perdoar mentiras.

Lara pede a Nice que não a deixe esmorecer em relação a Mário. Disfarçado, Marcos agride Ulisses e rouba seu carro para entregar a Jairinho. Tony não gosta de ver Renée e Rico juntos.

Lara desabafa com Adriana, Natália e Carol sobre Mário. Roberto tem uma nova ideia para afastar Lara do trabalho.

Aramis apoia Yeda, e Carmen se incomoda. Ísis revela a Adriana o segredo sobre Giovanni, e Cris ouve.

Quinta-feira (dia 18)

Cris grava a revelação de Ísis para Adriana afirmando que Giovanni não é filho biológico de Helena e Jonas. Márcia devolve o celular de Vic, que liga para Renée.

Adriana exige que Sérgio conte a verdade para Giovanni, para proteger Ísis. Míriam orienta Danilo a se aliar a Carmen para manipular Helena. Mário tenta alertar Lara sobre Roberto não ser confiável.

Carol questiona Marcos sobre o que aconteceu com Ulisses. Roberto envolve Yeda em seus esquemas fraudulentos sem que a jovem perceba.

Ísis não atende a uma chamada de Giovanni. Cris revela a Giovanni que ele não é filho biológico de Helena e Jonas.

Sexta-feira (dia 19)

Giovanni reúne Helena, Jonas, Sérgio, Míriam e Ísis para confrontar a verdade sobre sua origem. Tony aceita ajudar Mário e Taís a investigar Roberto.

Yeda desconfia do encontro com Calixto, e Roberto comemora a fabricação de provas contra a menina. Sérgio tenta se explicar para Giovanni, Jonas e Helena, que agride Míriam.

Marcos interrompe o encontro entre Carol e Natália, que se sente ofendida pelo sobrinho. Helena e Jonas afirmam que Giovanni continua sendo filho deles. Míriam deixa a casa de Sérgio. Giovanni termina o namoro com Ísis.

Sábado (dia 20)

Ísis sofre, e Adriana a ampara. Jonas repreende Adriana por não ter lhe contado a verdade sobre Giovanni. Helena se desespera com o sumiço de Giovanni.

Míriam revela a Danilo que tem uma nova arma contra Sérgio. Sérgio pede que Fagundes verifique se a mãe biológica de Giovanni está viva. Roberto incentiva Lara a se manter afastada de Mário e Taís.

Giovanni questiona Míriam sobre suas origens. Danilo se aproxima de Carmen. Renée teme perder a guarda de Vic. Yeda aceita se unir a Mário e Taís na investigação contra Roberto. Cris gosta de saber que Giovanni terminou o namoro com Ísis.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.