Ex-ator de ‘Malhação’ que virou ambulante recebe apoio de famosos

Famosos usaram as redes sociais para demonstrar apoio ao ator Daniel Erthal, 41, que viralizou recentemente após um vídeo em que aparece como vendedor ambulante de cerveja durante o réveillon no Rio.

Nos stories do Instagram, Chay Suede postou foto de uma cerveja e disse que gostaria de estar “na Ilha de Sede”, em referência à carrocinha de cervejas que Erthal batizou. “Saúde! Queria mesmo era estar na Ilha de Sede com o Daniel Erthal”, escreveu.

Na mesma plataforma, Rômulo Arantes Neto também incentivou o negócio de Daniel, a quem ele chamou de “amigo” com quem tem “muita história”. “Eu me deparei com o Dani, no ‘business’ dele, aqui em Copacabana. Ele que é um amigo meu de muitos anos, da vida de ator. A gente se conheceu anos atrás, é muita história! “O que estamos vendo aqui é uma coisa muito especial, humana. Por isso que eu fiz questão de sair de casa correndo e vir aqui dar um abraço nesse cara. Ele se despiu completamente de vaidade, botou a cara. Ele precisa pagar conta, se alimentar e realmente trabalhar com arte é difícil”.

A escritora Leticia Dornelles, que escreveu um personagem para Erthal em um especial de fim de ano para a Record, em 2013, destacou que o trabalho de ambulante “é digno e merece respeito”. “Não há novela? Correu atrás de meios para sobreviver”.

Silvero Pereira ressaltou que estar na TV não é garantia de riqueza. “Sobre o galã vender cerveja na praia, é muito importante as pessoas entenderem que não é porque aparecemos na TV que ficaremos nela para sempre. Existe um mecanismo, como em qualquer trabalho, que não garante essa certeza. A única certeza é não ter medo de trabalhar. Eu paguei minha faculdade pintando camiseta e vendendo na universidade. Um dia, meus colegas fizeram uma cesta básica para me ajudar com as despesas. Nunca fui de ter medo de trabalho”.

Quem é Daniel Erthal

Além de ter feito parte do elenco de “Malhação” em 2005, Erthal foi figura carimbada em outras produções da TV Globo. O ator esteve em “Porto dos Milagres”, “Da Cor do Pecado”, “Belíssima” e “Eterna Magia”.

Depois o artista entrou para a teledramaturgia da Record TV. Por lá, participou de “Bela, A Feia”, “Milagres de Jesus”, “A Terra Prometida” e “Jezabel”. Apesar dos novos empreendimentos, Daniel segue atuando. Em seu Instagram há posts recentes de preparação para projetos no cinema.

O ator fez parte do elenco da terceira temporada da “Dança dos Famosos”, mas foi eliminado ainda na primeira fase do quadro. Já na Record TV, ele participou do “Isso Eu Faço”, atração do programa “Hora do Faro”. O ator protagonizou momentos bem quentes e desafiadores. Tanto que acabou se lesionando nos treinos para fazer uma performance no pole dance.

Em abril de 2023, Daniel Erthal anunciou seu perfil no OnlyFans. Mas a produção de conteúdos íntimos teria prazo para chegar ao fim. “Seja gentil comigo, bem-vindo à minha intimidade e não tenha pressa. Prezo pela qualidade do conteúdo, teremos 6 meses juntos e fique até o final”, avisou na época.

A página segue no ar, mas não há indícios de que o ator continue publicando materiais inéditos. Ao todo, 96 publicações foram feitas na plataforma entre fotos e vídeos.

* SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)