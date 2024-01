Diretora de televisão sente dor no intestino e é internada

Marlene Mattos, diretora de televisão que foi empresária e hoje é desafeto de Xuxa, está internada após sentir dor intestinal, como afirmou em seu Instagram.

“Estou internada para exames que vão revelar a causa dessa indisposição. Estou tranquila, vai ficar tudo bem, com a família toda junta, amigos e Monik Macedo presente como sempre”, escreveu ela. Na foto, Mattos aparece deitada em leito hospitalar.

O nome da empresária ficou em alta neste ano por causa da sua participação na série documental sobre Xuxa lançada no Globoplay. As duas estavam há anos sem se falar após rusgas do passado.

No quarto episódio do documentário, Mattos afirma que ela e Xuxa eram como um casal, só que sem sexo. “Ela não deixava ninguém chegar perto de mim e teve um momento que eu falei ‘quer?’. ‘Não quer. Então deixa outra pessoa pegar'”, afirmou Xuxa. “Todo mundo achava que a gente tinha um caso.”

* SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)