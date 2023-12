Apresentador esportivo deixa a Band após quase 2 décadas

Milton Neves, apresentador e colunista do UOL, comentou o fim de seu contrato com a Band. Ele deixou a emissora após 18 anos — três da primeira passagem, ainda nos anos 90, e outros 15 da trajetória mais recente.

“A Bandeirantes sempre foi extremamente correta comigo. Não tive e não tenho motivo algum para reclamar. Foi um período muito feliz, certamente para mim e acredito que para o grupo também. Recentemente, pedi por escrito que a emissora aceitasse o meu pedido de demissão, e as conversas para o encerramento de nosso vínculo sempre foram respeitosas, com eles cumprindo 1000% do que era assinado e até mesmo do que era apalavrado. Torço para que a Band siga crescendo cada vez mais. Ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, a minha eterna gratidão”, disse Milton Neves.

O apresentador fez história na Band. Ele ancorou programas como “Terceiro Tempo”, “Gol: o Grande Momento do Futebol”, “Band Mania”, “Que Fim Levou?” e “Domingo Esportivo”.

Além do comando em programas de TV, ele também aparecia nas rádios da empresa: o apresentador era presença constante em atrações da “Rádio Bandeirantes” e da “Band News FM”, marcas do Grupo Band.

O mineiro de Muzambinho também trabalhou em outras emissoras, como a TV Jovem Pan, a Rede Manchete e a RecordTV.

Veja a nota da Band

“Em comum acordo, Milton Neves encerra seu contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação neste domingo, 31 de dezembro. A Band agradece ao profissional, um dos maiores comunicadores da história do jornalismo esportivo brasileiro, por sua atuação brilhante ao longo dos últimos 18 anos”.

