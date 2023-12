Novela ´Elas por Elas´ na Globo: resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 25)

Márcia, Tony e Renée se unem para encontrar Vic. Lara não gosta de saber do interesse de Yeda por Edu. Edu tenta reatar sua amizade com Mário. Adriana se incomoda com a afeição de Ísis por Sérgio.

Danilo chega para o Natal na casa de Helena, e finge não conhecer Míriam. Mário se veste de Papai Noel e invade a festa de Lara. Érica registra o desaparecimento de Vic.

Edu afirma a Yeda que não para de pensar nela. Vic surge na casa de Renée e afirma que só quis unir a família. Sérgio reconhece Adriana em uma foto antiga com Helena.

Terça-feira (dia 26)

Sérgio se espanta com a descoberta de que teve um envolvimento com Adriana. Márcia se sente ignorada pelos filhos, e Érica a aconselha. Marcos deixa o Natal na casa dos tios e sai com o carro de Natália.

Pedro percebe que Natália mente para acobertar Marcos. Vilma comenta com Roberto que Mário se reaproximou de Lara.

Polvilho encontra Wagner na rua, mas logo o perde de vista. Sérgio deduz que Adriana o reconheceu. Marcos sofre um acidente, e Natália se desespera.

Quarta-feira (dia 27)

Quinta-feira (dia 28)

Adriana afirma a Sérgio que não deseja conversar sobre o passado dos dois. Vilma e Roberto armam para afastar Lara de Mário e do escritório.

Pedro comenta com Taís que descobriu que Marcos estava praticando racha com Jairinho. Sérgio pressiona Adriana para saber se Ísis é sua filha. Roberto incentiva Mário a não desistir de Érica.

Pedro oferece um emprego para Marcos. Érica insinua que Mário está apaixonado por Lara. Vilma e Roberto descobrem que Taís era a amante de Átila.

Sexta-feira (dia 29)

Roberto pensa em fazer com que Lara desconfie de Mário. Jonas questiona Adriana sobre seu comportamento. Cris visita Marcos, e Natália flagra os dois. Edu se declara para Yeda.

Helena e Adriana brigam. Mário confessa a Lara que pensa muito nela. Marcos engana Natália, e afirma a si mesmo que jamais trabalhará com Pedro.

Helena tenta atropelar Adriana, e Jonas garante que fará a ex-esposa pagar pelo que fez. Rico, amigo de Pedro, se interessa por Renée. Sérgio consegue coletar DNA de Ísis sem que ela perceba.

Sábado (dia 30)

Sérgio vai até um laboratório para fazer o exame de DNA de Ísis. Natália afirma a Pedro que não perdoará o irmão, caso suas atitudes afastem Marcos.

Carol visita Marcos, e Natália alerta a amiga para o fato de o sobrinho não ser Bruno. Jonas invade a casa de Sérgio e confronta Helena. Ísis aconselha Yeda a dar uma chance para Edu.

Raquel e Evilásio revelam a Mário que Lara é apaixonada por ele. Érica garante a Edu que não deixará Yeda ser feita de boba.

Helena pensa em contratar Danilo. Giovanni confronta Helena sobre a tentativa de atropelamento de Adriana.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.