Na Globo: novela ´Fuzuê´ e o resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 25)

Preciosa fica animada com a informação sobre as joias. Rejane cuida de Maria. Merreca manda Maçarico e seus capangas enfeitarem a rua. Heitor contrata Jefinho para cantar na festa de Natal.

César manda Preciosa ser amiga de Luna. Miguel decide confrontar César sobre sua falsa identidade. Julião vai com Maria até a Fuzuê. Selena decide ajudar Jefinho com os shows das festas de Natal.

César conta para Miguel que esteve em um garimpo ilegal. Heitor e Merreca descobrem que estão contra Pascoal.

Preciosa sugere um acordo de paz para Luna. Jefinho e Selena cantam juntos, mas cada um em um palco. Pascoal aponta sua arma para Merreca.

terça-feira (dia 26)

Pascoal se irrita por não conseguir manter a mira em Merreca. Jefinho e Selena são ovacionados. Gláucia é atingida por uma bala perdida. Preciosa convida Luna para jantar.

Miguel comenta com Cláudio sobre sua conversa com César. Merreca e Soraya se encontram. Pascoal invade a Conde de Montebello, e Preciosa o manipula.

César orienta Preciosa a seguir com seu plano durante o jantar com a irmã. Miguel se interessa quando Julião fala que veio do Pará e comenta com Luna. Selena e Jefinho se encontram. Soraya comenta com Bartô e Caíto que esteve com Merreca.

Luna chega para o jantar com Preciosa. César se encontra com um empresário para retomar o negócio de contrabando de pedras preciosas. Merreca vai à casa de Pascoal.

quarta-feira (dia 27)

Pascoal e Merreca apontam suas armas um para o outro. Pascoal descobre que não foi Merreca quem o entregou para Barreto. Preciosa surpreende Luna com um abraço.

Maria convida Julião para passar a noite de Natal em sua casa. Soraya conta para Francisco sobre Merreca. César convence Preciosa a passar o Natal com a família de Nero.

Bebel desconfia do comportamento de Preciosa. A mãe de Otávio Augusto chega à casa de Rejane. Luna convence Soraya a pedir outra chance para Francisco. César aparece na casa de Maria.

quinta-feira (dia 28)

Maria deixa César ficar em sua casa. Preciosa é gentil com Luna. Merreca pensa em Soraya. Francisco e Soraya reatam o namoro. César pede para colocar o nome na certidão de Luna, e Maria fica aflita.

César ameaça Maria para Julião. Julião entrega seu presente para Luna. Gláucia decide alugar seus quartos para Caíto, Bartô e Soraya. Luna desconfia da decisão de César em querer reconhecê-la como filha.

Pascoal manda uma mensagem ameaçadora para Preciosa. Luna confessa a Miguel que tem dúvidas sobre ter o nome de César em sua certidão. Preciosa afirma a Pascoal que foi Luna quem o entregou para Barreto.

sexta-feira (dia 29)

Preciosa tenta convencer Pascoal de sua história. Gláucia incentiva Caíto a não desistir do Rainha da Fuzuê. Luna decide investir na carreira de Jefinho e fala com Tonico.

Pascoal ameaça Luna, e Miguel e Julião a defendem. César registra a informação de que Luna pertence à linhagem da Dama de Ouro.

Caíto decide desistir do Rainha da Fuzuê. Cecília entrega a Barreto uma pasta com provas contra César. César invade a casa de Pascoal e o repreende por atacar Luna.

Sábado (dia 30)

Pascoal negocia com César seu afastamento de Luna. Barreto abre um inquérito contra César. Francisco se surpreende ao ver o tamanho do abaixo-assinado contra a candidatura de Caíto/Raquel.

Francisco trata Soraya com frieza. Vitor convence Caíto a não desistir do concurso da Fuzuê. Bebel alerta Maria contra César. César convence Luna a não denunciar Pascoal. Pascoal ajuda Preciosa com seu novo plano contra Luna.

Cecília fica indignada ao descobrir que o inquérito contra César será encerrado. Bebel questiona César sobre a proteção de Pascoal. Preciosa e Pascoal chegam ao local da cooperativa ilícita.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.