Apresentador sai da Rede Record após quase uma década

César Filho, 63, não chegou a um acordo com a Record e confirmou a saída da emissora.

O apresentador anunciou a saída do Hoje em Dia durante uma festa de contraternização do programa.

As imagens do discurso foram publicadas por Ticiane Pinheiro, no início da madrugada, por meio do Instagram.

“Eu estou chegando no final de uma parceria. Eu acho que todo mundo aqui da equipe sabemos isso. Quando existem duas empresas, a minha e a Record, cada uma tem o seu interesse, e quando isso não acontece é normal que cada um siga o seu caminho.”

Ele também destacou a evolução do programa na grade da emissora de Edir Macedo.

“O Hoje em Dia é muito bem-feito. Ele vem se renovando. Ele tem uma fidelidade muito grande, do público e comercial. Se Deus quiser eu estarei de volta à TV.”

*uol/folhapress