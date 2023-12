Novela ´Fuzuê´: leia o resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 18)

César mente para tentar manipular Luna. Preciosa decide fazer uma festa surpresa na joalheria para comemorar a volta de César. César confessa para Julião que quer se aproximar de Maria Navalha e Luna por causa do tesouro.

Selena rouba o papel com a letra da música de Jefinho. Barreto alerta Cecília sobre Pascoal e César. O carro de Francisco é roubado, e Merreca o ajuda. Julião sonda sobre Luna com Gláucia e Domingos.

Barreto acusa Pascoal pela morte de Bigão. Julião começa a trabalhar na ONG de Luna. César decide fazer negócios escusos para se reerguer. Vânia avisa a Bebel e Luna da festa na joalheria.

César chega à Conde de Montebello e se incomoda com a recepção de repórteres e clientes.

Terça-feira (dia 19)

César repreende Preciosa, que fica entristecida. Luna e Bebel chegam à joalheria. Merreca encontra o carro de Francisco. Preciosa inventa uma situação para tirar a atenção dos repórteres de Luna e das biojoias.

César decide fazer de Miguel um aliado, e Julião se incomoda. Cecília demonstra para Julião sua raiva contra César. César se surpreende ao saber que Preciosa colocou Pascoal como sócio da joalheria.

Maria Navalha teme que Luna sofra por causa de César. Selena convence Jefinho a dividir a autoria de sua música com ela. Alícia entrevista Luna em seu podcast.

César pede para conversar com Miguel. Pascoal deixa a cadeia e surpreende Preciosa na Conde de Montebello.

Quarta-feira (dia 20)

Preciosa consegue enganar Pascoal. Nero encontra César na Fuzuê. Pascoal tenta seduzir Vânia. Miguel observa a reação de César ao falar com Luna. Julião ouve a conversa de Cecília com Barreto sobre César.

Miguel encontra a carteira de identidade falsa de César e mostra para Luna. Francisco discute com Soraya por causa de Merreca. Soraya, Bartô e Caíto tentam alugar os quartos na casa de Gláucia.

César pede para Julião arrumar um encontro com Maria Navalha. Bebel deixa Preciosa voltar para casa. Miguel avisa a Nero que o tesouro foi liberado pela polícia. Maria e César se encontram.

Quinta-feira (dia 21)

Maria e César discutem, e a mulher passa mal. Julião ouve Miguel avisar a Luna sobre o tesouro. Pascoal suspeita dos planos de César. César se anima ao saber quando Maria e Luna receberão o tesouro da Dama de Ouro.

Preciosa se enfurece quando Luna chega à joalheria e toma a atenção de Bernardo. César e Pascoal se enfrentam. Cecília faz descobertas sobre César e conta para Miguel.

Tonico avisa que Jefinho terá que cantar com Selena. Nero inicia a celebração de Natal na Fuzuê. César garante a Julião que se apropriará de todo o tesouro de Maria.

Preciosa ouve Luna dizer para Bebel que não abrirá mão do tesouro da Dama de Ouro.

Sexta-feira (dia 22)

Preciosa fica animada com a informação sobre as joias. Rejane cuida de Maria. Merreca manda Maçarico e seus capangas enfeitarem a rua. Heitor contrata Jefinho para cantar na festa de Natal.

César manda Preciosa ser amiga de Luna. Miguel decide confrontar César sobre sua falsa identidade. Julião vai com Maria até a Fuzuê. Selena decide ajudar Jefinho com os shows das festas de Natal.

César conta para Miguel que esteve em um garimpo ilegal. Heitor e Merreca descobrem que estão contra Pascoal. Julião recebe um presente de Maria. Preciosa sugere um acordo de paz para Luna.

Jefinho e Selena cantam juntos, mas cada um em um palco. Pascoal aponta sua arma para Merreca.

Sábado (dia 23)

Pascoal se irrita por não conseguir manter a mira em Merreca. Jefinho e Selena são ovacionados. Gláucia é atingida por uma bala perdida. Preciosa convida Luna para jantar.

Miguel comenta com Cláudio sobre sua conversa com César. Merreca e Soraya se encontram. Pascoal invade a Conde de Montebello, e Preciosa o manipula.

César orienta Preciosa a seguir com seu plano durante o jantar com a irmã. Miguel se interessa quando Julião fala que veio do Pará e comenta com Luna. Selena e Jefinho se encontram.

Soraya comenta com Bartô e Caíto que esteve com Merreca. Luna chega para o jantar com Preciosa. César se encontra com um empresário para retomar o negócio de contrabando de pedras preciosas. Merreca vai à casa de Pascoal.

