Novela ´Elas por Elas´: resumo dos capítulos da semana que está começando

Segunda-feira (dia 18)

Taís se arruma para o casamento. Vic não consegue perdoar Márcia. Helena chega ao casamento com Danilo, e todos comentam.

Mário admira Lara. Míriam sonda Maninha sobre Fagundes, mas leva um fora. Pedro e Taís se casam. Roberto torce para que Lara se afaste após descobrir sobre a paixão de Mário por Érica.

Edu tenta reatar com Érica, que afirma que o casamento deles acabou. Helena provoca Adriana e Jonas. Natália flagra Marcos e Carol juntos.

terça-feira (dia 19)

Natália pede que Carol se afaste de Marcos. Tony e Cris discutem novamente. Lara lamenta não conseguir se declarar para Mário. Adriana e Helena apoiam Renée, que sofre por sua situação com Vic.

Edu e Mário se desentendem por causa de Érica. Taís e Pedro curtem a lua de mel. Sérgio desconfia de Danilo e pede a Fagundes que o investigue. Míriam sente ciúmes de Helena com Danilo.

Adriana conta para Ísis sobre seu pai. Lara tenta conversar com Mário, que acaba declarando seu amor por Érica.

quarta-feira (dia 20)

Lara se decepciona com Mário e decide dispensar os serviços do dele. Marcos manipula Natália, e Pedro se preocupa com a irmã. Érica incentiva Renée a viver a própria vida.

Tony confessa para Aramis que gosta de Cris, mas não confia na moça. Marcos questiona Carol sobre Bruno. Taís conforta Lara, que sofre pela paixão não correspondida por Mário.

Natália revela a Ulisses que Carol está envolvida com Marcos. Ísis apresenta Sérgio para Adriana, que o reconhece.

quinta-feira (dia 21)

Adriana confidencia a Marlene que Sérgio é o pai de Ísis. Sérgio comenta com Giovanni que acredita já conhecer Adriana.

Ulisses flagra Carol com Marcos. Roberto descobre que Lara demitiu Mário e comemora. Wanda se preocupa com o término de Ulisses e Carol. Mário tenta se declarar para Érica, mas não consegue parar de pensar em Lara.

Marcos questiona Natália sobre a morte de Bruno. Mário afirma a Lara que não aceita sua demissão.

sexta-feira (dia 22)

Lara insiste em se afastar de Mário. Danilo seduz Helena. Taís distrai Márcia para que Renée encontre Vic. Cris comenta com Giovanni que se interessou por Marcos.

Vic implora para que Renée a leve embora da casa de Márcia. Roberto aconselha Mário a dar um tempo para Lara.

Taís consegue rastrear o telefone de Átila. Adriana conta a Carol que Sérgio é o pai de Ísis. Edu e Yeda se encontram. Cris e Ísis se desentendem.

Sábado (dia 23)

Marcos e Giovanni apartam a briga entre Ísis e Cris. Adriana afirma a Carol que não revelará sobre a paternidade de Ísis. Mário se declara para Érica.

Natália questiona Carol sobre a possibilidade de Pedro ter assassinado Bruno. Cris sela um novo acordo com Helena. Todos se preparam para suas comemorações de Natal.

Vic tranca Márcia dentro de casa e sai. Renée sofre ao passar o Natal longe de Vic. Márcia se desespera ao constatar que Vic não está com Renée.

