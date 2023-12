´Terra e Paixão´: resumo dos próximos capítulos da novela da Globo

Segunda-feira (11)

Luigi se impressiona com a disposição de Antônio. Ramiro reconhece o corpo de Sidney. Menah não gosta de saber que Gentil contou a Graça sobre a dificuldade financeira da família.

Aline pede a Caio que não conte a Antônio sobre sua gravidez. Antônio pede a Silvério que anule seu casamento com Agatha. Hélio avisa a Antônio que ficará na cidade para descobrir o assassino de sua mãe.

Ademir convida Lucinda para ser presidente da cooperativa. Kelvin sugere a Ramiro que os dois se casem e deixem Nova Primavera. Graça dá a Gentil o dinheiro para o tratamento de Jonatas e pede sigilo.

Graça reage quando Jonatas sugere que ela possa estar interessada na suposta herança de Agatha. Antônio se surpreende ao ver Irene chegando ao jantar que oferece para alguns convidados.

Terça-feira (dia 12)

Antônio e Irene se enfrentam. Graça se sente ofendida e diz a Jonatas que não voltará mais a vê-lo. Ramiro e Kelvin conversam sobre o futuro da relação.

Gentil repreende Jonatas e conta que Graça deu o dinheiro para o tratamento da fisioterapia, exigindo que o filho peça desculpas à namorada. Aline passa mal. Graça perdoa Jonatas.

Caio fica sabendo pelos médicos que Aline espera gêmeos, e que a gravidez requer cuidados.

Angelina não gosta da ideia de ter Irene de volta à fazenda. Franco sabe por Laurita que Aline está esperando gêmeos e parabeniza Antônio

Quarta-feira (dia 13)

Antônio se desespera ao saber que será avô dos filhos de Aline. Petra diz a Hélio que também continua apaixonada, mas ciente de que o amor entre eles é impossível.

Flor convida Jussara para ser sua sócia. Caio diz a Jurecê que não sabe como proteger sua família de Antônio. Irene trata mal Angelina. Kelvin inventa desculpas para Neide, para justificar sua presença na mansão no dia em que Agatha foi assassinada.

Marino flagra Andrade no quarto de Lucinda, abraçado a um acessório dela. Antônio avisa a Irene que não será avô dos filhos de Aline.

Quinta-feira (dia 14)

Irene aconselha Antônio a tentar sabotar a herança dos filhos de Aline por vias legais. Kelvin confessa a Ramiro que teme ser suspeito da morte de Agatha. Dirceu avisa a Irene que está chegando a Nova Primavera.

Antônio fica irritado ao saber por Silvério que os filhos de Aline serão legalmente seus herdeiros, e resolve fazer uma proposta à professora. Petra conta a Luigi que pensa em sair da cidade para ser voluntária em alguma ação social.

Petra tem uma lembrança com Dirceu durante um sonho. Andrade sofre e pede ajuda a Gladys. Dirceu entra no quarto de Petra.

Sexta-feira (dia 15)

Antônio manda seus peões seguirem Aline e sua família. Petra conta a Marta que viu pela primeira vez, em sonho, o rosto do homem que a assediava. Lucinda ameaça Andrade com nova medida protetiva.

Graça fica constrangida com a aproximação de Dirceu. Jonatas pede Graça em namoro. Petra visita Aline e ambas são surpreendidas por um bilhete ameaçador.

Flor avisa a Jussara que tem um homem as seguindo. Marino diz a Caio e a Aline que não há provas contra Antônio. Rodrigo se oferece para abrigar Aline no convento de sua irmã. Petra é hostil com Dirceu.

Sábado (dia 16)

Dirceu se preocupa com a reação de Petra. Aline decide sair de Nova Primavera para se proteger de Antônio. Gladys e Tadeu assinam o divórcio. Petra diz a Luigi que foi Dirceu quem abusou dela na infância.

Petra confronta Dirceu. Gladys manda Tadeu sair de casa. Antônio pede ao capanga que descubra o esconderijo de Aline.

Natercinho pede a Tadeu para contracenar com Anely no filme, em troca da permissão para as filmagens nas terras de seu pai. Petra fica com medo quando Dirceu entra em seu carro pedindo uma carona.

