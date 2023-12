Novela da Globo ´Fuzuê´: resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 11)

César se revela desmemoriado. Preciosa cumprimenta Bebel e Nero. Pascoal contesta sua prisão com Barreto, e se surpreende ao ver o vídeo do assalto ao carro-forte. César se lembra de Preciosa.

Heitor e Preciosa se encontram. Selena filma ela e Jefinho juntos. Jefinho e Tonico se incomodam de ver Luna e Miguel cantando juntos nas redes sociais de Alícia. Bebel entrega o quadro de César para Preciosa.

Luna e Maria assinam o contrato de compra de seu apartamento. Nero pede para ter uma conversa com Maria Navalha. César vê algumas joias da Dama de Ouro e se lembra de seu passado.

Terça-feira (dia 12)

César se sente mal, e Julião o ampara. Nero e Maria firmam um acordo sobre o tesouro. Jefinho fica apreensivo com a viagem de Luna. Preciosa não se conforma com a decisão de Bebel sobre ela e Luna na Conde de Montebello.

Pascoal descobre que ficará detido. Luna inicia sua apresentação ao grupo de executivos. Bianca acerta os detalhes para o podcast de Alícia. Preciosa tenta atrapalhar Luna na reunião, e se enfurece ao saber que ela fechou negócio com a empresa internacional.

César pesquisa sobre sua vida na internet. Tonico repreende Jefinho pelo atraso de Luna. Luna vê Selena e Jefinho serem ovacionados. Bebel procura Preciosa. César pensa em retomar sua vida.

Quarta-feira (dia 13)

César se lembra do tesouro da Dama de Ouro. Jefinho canta com Luna e Selena no palco. Maria ouve Luna falar para Soraya sobre os problemas financeiros de Nero.

Pascoal manda seu advogado ameaçar Preciosa em troca de ajuda. Selena divulga uma notícia sobre ela e Jefinho, que abala a sua dupla com Luna.

Preciosa tem uma ideia para tentar manter Pascoal preso e pede a ajuda de Cecília e Miguel. Luna anuncia o final de sua dupla com Jefinho. César se lembra de Luna. Preciosa, Luna e Miguel são levados para falar com Merreca.

Quinta-feira (dia 14)

Merreca entrega a arma de Pascoal para Luna e Miguel. César vê a foto de Luna, e Julião a admira. Miguel e Luna fazem a arma de Pascoal chegar até Barreto. Preciosa visita Pascoal na delegacia.

Maria faz compras contando com o dinheiro do tesouro, e Luna a repreende. César combina com Julião a fuga do garimpo. Nero se acerta com Francisco. Preciosa e Heitor jantam juntos.

Jefinho se aconselha com Lampião. César e Julião fogem do garimpo. Bebel, Luna e Preciosa fazem uma reunião na joalheria. Nero tenta convencer Miguel a assumir a Fuzuê. Chega o dia do casamento de Nero e Bebel. César aparece na igreja.

Sexta-feira (dia 15)

Bebel desmaia, e Nero se desespera. Preciosa se emociona ao ver César. Nero enfrenta César. Maria vê César na igreja e é amparada por Rejane. Maria acredita que César voltou porque o tesouro foi encontrado.

Preciosa atualiza César dos acontecimentos e faz intriga sobre Luna para o pai. Pascoal fica perturbado ao saber da volta de César. Selena seduz Jefinho. Lampião incentiva Jefinho a escrever uma música romântica.

César manda Julião procurar Luna e Maria. Merreca agride Julião. O advogado de Pascoal o questiona sobre a morte de César. César procura Bebel.

Sábado (dia 16)

Bebel se compadece com a história de César. Bebel reclama de Preciosa para César. Heitor se preocupa com o estado de Preciosa. César implora para ficar na casa de Bebel.

Julião conta para César a conversa de Luna e Maria sobre ele. Selena surpreende Jefinho e Lampião. Nero pede para Maria proteger Luna de um encontro com César.

Preciosa tenta tirar Luna da joalheria. Barreto procura César. Luna confessa a Miguel que teme se encontrar com César.

Otávio Augusto se muda para a casa de Rejane. Heitor se preocupa com a manipulação de César sobre Preciosa. Luna decide falar com César.

