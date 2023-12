Novela ´Fuzuê´: leia o resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 4)

Luna avisa à Maria Navalha a presença de Barreto e pede que ela não volte para casa. Maria vai ao Beco do Gambá para se aconselhar com Lampião. Merreca teme pela segurança de Soraya.

Pascoal e Preciosa tramam para pegar o baú do tesouro. Lampião ouve a conversa entre Merreca e Maria. Cata Ouro deixa o Beco do Gambá com o baú e encontra Preciosa e Cecília.

Pascoal sonda Gláucia sobre Merreca. Selena tenta convencer Jefinho a acabar com a dupla com Luna. Pascoal segue Soraya. Maria se aconselha com Rejane. Pascoal atrai Soraya para uma armadilha. Merreca encontra Cata Ouro.

Terça-feira (dia 5)

Merreca tira o baú de Cata Ouro, e Gilmar vê. Miguel fala com Barreto sobre o sumiço de Maria. Maria se sente mal, e Rejane a ampara. Miguel segue Gilmar sem ser visto. Merreca esconde o baú.

Soraya é sequestrada. Gilmar conta para Miguel que Merreca pegou o baú. Edgar tira o baú da casa de Gláucia. Preciosa tenta fazer negócio com Merreca. Pascoal manda a foto de Soraya para Merreca.

Bebel comenta com Vânia que afastará Pascoal da Conde de Montebello. Maria vê Pascoal na casa de Gláucia. Merreca encontra o cativeiro de Soraya. Edgar leva Miguel até o baú do tesouro.

Quarta-feira (dia 6)

Miguel e Jefinho colocam o baú no carro no momento em que Barreto chega para falar com eles. Pascoal descobre que Soraya fugiu e se enfurece com Bigão.

Merreca leva Soraya para a casa de Luna, e Rejane e Maria a acolhem. Luna e Miguel fazem uma denúncia anônima para Barreto e se escondem para observar o resgate do baú.

Bebel conta sobre seu noivado para Heitor. Preciosa se incomoda com o desprezo do marido. Nero comemora o seu noivado com a família.

Soraya expulsa Merreca da casa de Luna. Luna diz à Maria que o baú do tesouro está com a polícia. Barreto avisa a Nero sobre o baú, e Preciosa se desespera.

Quinta-feira (dia 7)

Preciosa não aceita ficar longe do tesouro. Maria tenta consolar Merreca. Miguel e Luna abrem o baú. Merreca conversa com Maçarico e seus comparsas sobre Pascoal.

Caíto, Bartô, Jefinho e Luna cuidam de Soraya. Maria culpa Luna por não ter ficado com o tesouro. Preciosa revira a casa de Pascoal. Edgar flagra o flerte entre Gláucia e Domingos.

Miguel conta para Francisco sobre o sequestro de Soraya. Bernardo liga para Preciosa, e Heitor fica tenso ao falar com ela.

Pascoal vai atrás de Merreca. Soraya se surpreende com a visita de Francisco. Maçarico e todos os capangas se unem a Merreca contra Pascoal.

Sexta-feira (dia 8)

Merreca e seus comparsas dão uma lição em Pascoal. Soraya aceita namorar Francisco. Miguel, Maria e Luna se preocupam com Soraya. Heitor assume seu amor por Preciosa para Bebel.

Preciosa se preocupa com a demora de Pascoal. Merreca invade a casa de Luna para falar com Soraya, e se enfurece ao ver Francisco. Miguel encontra Pascoal e o leva para o hospital.

Heitor vai atrás de Preciosa. Miguel chega à casa de Pascoal, e Preciosa se assusta com o estado do cúmplice. Heitor desabafa com Alícia. Preciosa vasculha o celular de Pascoal.

Soraya tem um pesadelo, e Francisco a ampara. Preciosa mostra para Barreto o vídeo de Pascoal roubando o baú do tesouro.

Sábado (dia 9)

Barreto questiona Preciosa sobre a procedência do vídeo de Pascoal. Soraya faz o boletim de ocorrência na delegacia. Miguel diz a Luna que contará para o delegado que ajudou Pascoal.

Maria reclama de Nero, e Miguel e Francisco defendem o pai. Luna flagra Jefinho e Selena juntos. Bernardo conta para Preciosa sobre o noivado de Bebel e Nero.

Luna se emociona ao ver o novo letreiro da Conde de Montebello. Chega o dia do almoço de noivado de Bebel e Nero. Bebel tira o quadro de César da parede. Pascoal é preso.

Bebel conta para Bernardo que Luna é sua tia. Preciosa surge na festa de noivado, e todos se constrangem. César aparece vivo.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.