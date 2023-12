Novela ´Elas por Elas´ na TV Globo: resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 4)

Lara se desculpa com Taís pela perda do processo. Roberto e Vilma pagam ao assistente do juiz pela sentença. Sérgio aconselha Helena a dar um passo atrás para preservar sua relação com Giovanni.

Márcia implora para que Renée a ajude com Vic e Tony. Giovanni conversa com Jonas. Sérgio briga com Míriam, e Maninha percebe. Tony se preocupa com sua dívida no banco, e disfarça para Cris.

Helena se surpreende ao ver que Giovanni desconfia dela. Chega o dia da exposição de Natália, e todos comemoram. Natália apresenta Marcos como filho de Bruno.

Terça-feira (dia 5)

Todos ficam surpresos com a semelhança entre Marcos e Bruno. Ulisses se irrita com Carol. Tony desabafa com Cris sobre a volta de Márcia. Sérgio se alarma ao saber da existência de Marcos.

Aramis garante a Jonas que conseguirá descobrir quem adulterou suas negociações. Cris ouve Tony falando sobre sua dívida. Taís nota o interesse de Lara por Mário. Marcos visita a fazenda de Pedro e Natália.

Carol convida Carlinhos para ser voluntário em uma pesquisa da universidade. Márcia se sensibiliza ao ver Renée com Vic. Érica desperta, e Edu e Mário comemoram.

Quarta-feira (dia 6)

Érica descobre que foi atropelada. Pedro decide investigar Marcos. Roberto diz a Helena que eles não correm riscos, a não ser que Jonas tenha um álibi.

Jonas comenta com Adriana que usou o celular no mesmo horário em que fizeram a transferência na sua conta na Helàne. Adriana comemora com Jonas o álibi que pode comprovar que Helena mentiu.

Pedro fica preocupado ao saber por Marcos que Natália bebeu. Giovanni pede desculpas por ter desconfiado de Jonas e conclui que a mãe mentiu.

Tony impede Márcia de falar com Vic. Giovanni diz a Ísis que não confia mais em Helena. Taís revela a Pedro que o pai de seu filho é Átila.

Quinta-feira (dia 7)

Pedro recomenda que Taís conte a Lara que namorou Átila. Aramis orienta Jonas sobre o que fazer com a conta do exterior. Edu comenta com Yeda que teme que Érica não o perdoe.

Lígia alerta Natália para não projetar Bruno em Marcos. Helena concorda em retomar o projeto das gestantes. Taís mostra a Raquel o celular secreto de Átila. Míriam esvazia os pneus do carro de Fagundes.

Míriam conta a Danilo seu plano. Giovanni pergunta a Helena se foi ela quem vendeu o apartamento e depositou o dinheiro na conta de Jonas, a fim de incriminá-lo.

Sexta-feira (dia 8)

Helena nega para Giovanni que tenha agido contra Jonas. Cris decide quitar a dívida de Tony. Érica se surpreende com a mudança de comportamento de Edu. Pedro descobre que Marcos está morando em um abrigo.

Sérgio pede que Fagundes descubra a identidade do comparsa de Míriam. Aramis ameaça Roberto. Jonas se prepara para o novo emprego. Cris conhece Márcia.

Ísis questiona Sérgio sobre os filhotes resgatados. Míriam conta a Helena que Jonas cantará em um bar. Mário convida Lara para jantar em sua casa. Tony deduz que Cris quitou sua dívida. Helena chega ao bar onde Jonas se apresentará.

Sábado (dia 9)

Adriana confronta Helena. Tony reclama de Cris ter invadido sua privacidade, e termina o relacionamento com ela. Pedro confidencia a Taís que Marcos está morando em um abrigo.

Lara acredita que Mário irá se declarar para ela. Érica garante a Edu que não se lembra de nada do dia do acidente. Natália descobre que Pedro deu dinheiro para Marcos.

Cris avisa a Taís que Helena retomou o projeto dos cosméticos para gestantes. Yeda convence Edu a conversar com Érica sobre o dia do acidente. Lara fica constrangida ao perceber que Mário se esqueceu do convite para jantar. Natália anuncia que Marcos irá morar com ela e Pedro. Érica se lembra do dia do acidente.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.