Novela das 7, ´Fuzuê´: resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 27)

Bebel ajuda Maria Navalha com o exame de DNA. Cláudio, Miguel e Luna mostram documentos para Mariângela. Preciosa finge aceitar as investidas de Pascoal.

Alícia e Francisco pressionam Nero a ficar com o tesouro. Lampião percebe o interesse de Selena em Jefinho. Maria Navalha fica revoltada com a decisão da Justiça. Preciosa e Pascoal descobrem quando o tesouro irá para o banco.

Jefinho critica as atitudes de Luna. Pascoal fala com Maçarico, e Merreca tenta descobrir o conteúdo da conversa. Bebel avisa a Maria Navalha sobre o resultado do exame de DNA. Nero toma uma decisão e comunica a Luna.

Terça-feira (dia 28)

Nero pede discrição para Luna sobre sua decisão. Bebel confronta Preciosa. Preciosa deixa Bernardo preso dentro do carro e se encontra com Pascoal. Heitor invade o apartamento de Pascoal.

Maria Navalha não aceita a decisão de Nero. Merreca se junta ao grupo de Calango para roubar o carro-forte. Bebel expulsa Preciosa de casa. Soraya procura por Merreca.

Calango encaminha Merreca e seus capangas para cercarem o carro-forte. Maria Navalha confirma a Luna que ela é filha de César. Merreca vê Pascoal perto dos bandidos e alerta Barreto.

Bebel desabafa com Nero. Luna recebe Preciosa na ONG. Calango e Pascoal avançam contra o carro-forte. Merreca e os outros bandidos observam o carro-forte explodir.

Quarta-feira (dia 29)

Calango, seus capangas e Pascoal tentam impedir que o tesouro seja saqueado. Merreca faz um filme de Pascoal no meio do roubo. Luna mostra a ONG para Preciosa.

Merreca atira em Pascoal e pega o baú que ele roubou. Barreto e os policiais chegam ao local do roubo. Merreca percebe que perdeu seu celular e se desespera.

Barreto avisa a Nero sobre o roubo ao carro-forte. Pascoal chega em casa ferido, e Preciosa o ajuda. Merreca procura Maria Navalha. Bebel pede para conversar com Luna. Merreca leva Maria Navalha até o baú do tesouro.

Quinta-feira (30)

Cata Ouro estranha a reação de Maria Navalha. Bebel surpreende Luna com uma proposta. Mariângela se espanta ao saber sobre Pascoal e Preciosa. Miguel enfrenta Pascoal.

Preciosa procura Heitor. Miguel pede para Maria Navalha marcar um encontro seu com Merreca. Selena se insinua para Jefinho. Luna chega para a coletiva de imprensa.

Merreca ouve uma conversa entre Pascoal e Preciosa. Merreca conta para Miguel a ameaça que ouviu Pascoal fazer a ele e Nero. Preciosa decide voltar para a joalheria. Luna aceita a proposta de Bebel.

Sexta-feira (dia 1º)

Bebel vibra com a aceitação de Luna. Maçarico vê Merreca conversando com Miguel, e avisa a Pascoal. Cata Ouro tenta convencer Maria a falar com Luna sobre o baú.

Fãs invadem a Conde de Montebello atrás de Luna, e Preciosa fica com inveja. Jefinho se anima com a repercussão de sua música. Cata Ouro e Gilmar decidem proteger o tesouro.

Miguel se une a Cecília para tentar provar os crimes de Pascoal. Nero arma com Conceição para surpreender Bebel. Luna flagra Maria Navalha com as chaves de lua e sol.

Pascoal encontra o celular de Merreca em seu carro. Merreca vai ao esconderijo de Cata Ouro e não encontra o baú do tesouro.

Sábado (dia 2)

Merreca tenta intimidar Cata Ouro. Pascoal ameaça Merreca para Preciosa. Maria conta para Luna e Miguel sobre o baú do tesouro. Pascoal persegue Merreca. Luna e Miguel vão ao esconderijo de Cata Ouro.

Preciosa vai à casa de Luna, e Maria Navalha a recebe. Gilmar e Cata Ouro conseguem um lugar para esconder o baú do tesouro. Nero pede Bebel em casamento.

Francisco pede para namorar Soraya. Pascoal ameaça Merreca. Preciosa faz uma oferta para Maria Navalha. Merreca encara Pascoal e consegue resgatar seu celular. Luna repreende Maria Navalha por causa do baú do tesouro.

Cata Ouro avisa a Lampião que o baú pertence ao tesouro da Dama de Ouro. Merreca procura Maria Navalha. Barreto vai à casa de Luna atrás de Maria Navalha.

