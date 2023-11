Apresentadora compartilha ‘nova vida’ 10 dias após denunciar marido

Ana Hickmann conversou com os seguidores do Instagram nesta terça-feira (21) e compartilhou a “nova vida” que vêm levando, 10 dias após registrar um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica contra o marido, Alexandre Corrêa.

“Hoje posso dizer que começamos o dia um pouco melhor”, disse a apresentadora do Hoje em Dia (Record). Ela gravou vídeo com o filho, Alexandre Jr., e mencionou um semblante melhor no rosto do menino: “Fazia tempo que eu não via os olhos do meu filho felizes desse jeito. É bom ver isso de novo”.

Ana ainda mostrou uma série de suplementos alimentares que toma diariamente e disse que o hábito a tem ajudado com a insônia: “A suplementação tem me ajudado muito a manter a qualidade de vida, afinal de contas, tem sido tanto estresse, dias sem dormir, tanta coisa acontecendo, uma avalanche”.

“A coisa que eu mais preciso é saúde. Saúde para cuidar do meu menino e dar continuidade na minha nova vida”, disse ela.

Ana Hickmann gravou os vídeos de sua mansão em Itu, em São Paulo, onde segue morando com Alezinho. Ela segue apresentando o Hoje em Dia e deixou hematomas à mostra durante exibição do programa.

* SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)