Jornalista da TV Globo pisa em lagarta e é hospitalizada

Sandra Annenberg, 55, levou um susto nesta quinta-feira (16). A apresentadora pisou em um pequeno animal ao caminhar na área externa de casa e contou que passou a sentir uma “dor insuportável”.

Sem saber direito sobre o inseto, ela contou que estava pensando em procurar um médico e pediu ajuda aos seguidores para identificar o bicho.

“Alguém sabe que bicho é esse? Pisei nele e meu pé está pegando fogo! Uma dor insuportável! Socorro”, disse a jornalista, que recentemente falou sobre sua relação com Ernesto Paglia.

“Já fui queimada por esse no braço. Uma lagarta”, respondeu Tatá Werneck nos comentários do Instagram. Outras pessoas, recomendaram que Sandra procurasse o atendimento médico.

Horas depois, a apresentadora do Globo Repórter compartilhou uma foto do quarto de um hospital, onde parecia com um acesso venoso em seu braço.

O animal foi reconhecido como sendo a taturana-ursinho, também conhecida como lagarta-cachorrinho, e tem uma toxina nas cerdas que causam a sensação de queimação e uma forte dor na pele dos humanos.

*folhapress