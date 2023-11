Juliette acaba parceria com empresa de Anitta após acusações de plágio

uliette anunciou nesta segunda-feira (13) que rompeu a parceria profissional com a empresa de gerenciamento de carreira de Anitta.

No comunicado, compartilhado nas redes sociais, o Grupo Rodamoinho revelou que a decisão foi mútua. O rompimento vem um mês após polêmica de plágio com Emicida.

“Informamos que, após decisão tomada em comum acordo, a Rodamoinho não representará (a partir de 12/01/24) comercialmente e artisticamente a cantora Juliette”, diz o comunicado. O rompimento, no entanto, parece ser apenas profissional, já que as amigas curtiram festas juntas no último fim de semana.

A vencedora do BBB 21 fechou contrato com a produtora logo após deixar o reality e ingressar no mundo musical. Desde o lançamento de seu primeiro álbum, ela enfrentou acusações de plágio. Em 2021, seu primeiro álbum gerou acusações de plágio em relação à banda Boogarins.

Três das seis faixas do álbum tinham os mesmos nomes das canções do grupo goiano. Recentemente, durante uma entrevista, Manu Gavassi expressou decepção com as similaridades entre a música “Quase Não Namoro”, de Juliette e Marina Sena, e “Gracinha”.

No último mês, a cantora também foi acusada de plágio por “Magia Amarela”, uma colaboração com Duda Beat, que recebeu críticas por sua semelhança com “AmarElo”, do rapper Emicida. A faixa foi gravada como campanha publicitária para a marca Bauducco e foi retirada do ar após confusão nas redes sociais.

*folhapress