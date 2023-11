´Fuzuê´, novela da Globo: saiba o resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 13)

Olívia implora o perdão de Miguel. Heitor ordena que Fiel retire Pascoal do quadro de funcionários. Preciosa enfrenta Pascoal. Nero tenta tranquilizar Bebel.

Miguel e Luna se encontram. Gláucia estranha o interesse de Conceição em Domingos. Merreca tenta impedir Miguel de ir com Luna para a festa do bairro. Maria Navalha se emociona ao lembrar de César.

Bebel revela para Nero que Luna é irmã de Preciosa. Heitor comparece à festa na rua, e Gláucia vai a seu encontro. Lampião, Maria Navalha e o bloco do Beco do Gambá invadem a festa na rua.

Soraya vai atrás de Merreca. Maria Navalha passa mal e faz uma revelação à Luna.

Terça-feira (dia 14)

Luna fica em choque com a informação de Maria Navalha. Bebel explica a Nero por que escondeu a verdade sobre Luna. Pascoal e Preciosa confabulam contra a Fuzuê.

Miguel e Luna ajudam Maria Navalha. Soraya tenta levar Merreca para a festa. Maria Navalha conta a história de Luna. Preciosa tenta falar com Heitor. Cláudio combina com Nero a fuga da clínica.

Miguel revela a Francisco que ele foi enganado por Olívia e Rui. Rui não deixa Olívia ir à delegacia e pede para conversar com Pascoal. Pascoal avisa a Preciosa que a Fuzuê será invadida.

Cláudio chega à clínica para resgatar Nero e Bebel. Cecília descobre que sua denúncia contra Pascoal não foi aceita. Pascoal ameaça Rui. Miguel procura a chave de sol. Luna vai ao encontro de Preciosa.

Quarta-feira (dia 15)

Preciosa discute com Luna e a acusa de roubo. Bebel tem uma conversa séria com Preciosa. Nero pede para Miguel ajudar Bebel. Preciosa se enfurece ao ver Bebel abraçar Luna.

Merreca vê Pascoal dar dinheiro para Maçarico e fica intrigado. Miguel avisa a Luna que encontrou a chave de sol. Heitor conta para Bebel que Preciosa cedeu às ameaças de Pascoal.

Francisco tira satisfações com Olívia. Domingos e Jefinho estranham as novas taxas dadas por Merreca. Luna esconde de Maria Navalha as chaves de lua e sol. Rui apressa Olívia para ir ao aeroporto. Alícia consola Francisco.

Miguel e Luna usam as chaves de lua e sol para abrir a passagem secreta pela estátua de ave. A Fuzuê é invadida. Preciosa e Pascoal entram na loja de Nero disfarçados. Miguel e Luna encontram o tesouro.

Quinta-feira (dia 16)

Cláudio avisa a Miguel da invasão, e ele e Luna voltam para a loja. Preciosa e Pascoal veem Luna e Miguel saindo da câmara secreta pela estátua. Barreto aciona uma viatura para ir à Fuzuê.

Luna vê Maçarico na multidão de invasores. Merreca tenta se aliar a Heitor contra Pascoal. Nero fica desolado ao ver a Fuzuê depredada. A Fuzuê é interditada. Domingos e Lampião reclamam do valor cobrado por Merreca para os comerciantes.

Cata Ouro e Gilmar veem Luna e Miguel se esconderem na Fuzuê. Bebel apoia Nero. Miguel e Luna abrem a passagem secreta e são surpreendidos por Pascoal e Preciosa.

Heitor fala com Bebel sobre o sumiço da esposa. Miguel e Luna tentam conter Preciosa dentro da câmara do tesouro.

Sexta-feira (dia 17)

Preciosa tenta enganar Luna e Miguel. Nero vai para a Fuzuê com Bebel. Heitor pede a ajuda de Alícia. Miguel não consegue tirar Preciosa da câmara do tesouro.

Nero avisa a Barreto sobre a invasão de Pascoal. Bebel conduz Preciosa a uma clínica. Barreto estranha o comportamento de Pascoal. Luna conta para Maria Navalha sobre o tesouro.

Luna garante a Jefinho que honrará o contrato que assinou com ele. Francisco e Alícia questionam Nero e Miguel sobre quem é o dono do tesouro. Luna leva Maria Navalha para ver o tesouro.

Preciosa acorda na clínica e tenta lembrar o que aconteceu. Francisco tem uma ideia para reabrir a Fuzuê. Barreto conversa com Merreca sobre Pascoal. Pascoal exige saber de Bebel o paradeiro de Preciosa.

Sábado (dia 18)

Bebel expulsa Pascoal de sua casa. Miguel e Luna ficam juntos. Heitor fala com Preciosa. Pascoal pensa em uma estratégia para chegar ao tesouro. Selena provoca Jefinho.

Maria Navalha se aconselha com Lampião. Luna chega para a reunião com Tonico. Miguel, Nero e Cláudio conversam com Mariângela. Pascoal aborda a pesquisadora do museu para falar sobre o tesouro.

Francisco acerta com Lampião a realização da segunda etapa do Rainha da Fuzuê no Beco do Gambá. Gláucia procura Heitor e exige ajuda com as altas taxas dadas por Merreca. Luna reclama das imposições de Tonico para gravar o clipe e tirar as fotos com Jefinho.

Bebel mostra um vídeo de Bernardo para Preciosa, que se emociona. Miguel flagra Luna e Jefinho em uma pose comprometedora.

