Novela ´Terra e Paixão´: leia resumo dos próximos capítulos da novela

Segunda-feira (13)

Kaluanã afirma a Caio que não sabe dizer quando a memória de Vinícius voltará. Agatha se sente humilhada por Caio. Petra aconselha Irene a sair de casa.

Caio conta a Aline que Vinícius está vivo, e que pode ser um aliado. Irene e Antônio concordam com a proposta do divórcio, aconselhados por Petra. Vinícius concorda que Caio e Aline avisem à polícia que ele está vivo.

Gladys avisa a Graça que Irene quer comprar a casa da família, com a condição de Danielzinho permanecer no imóvel. Aline e Caio sugerem a Marino que Vinícius fique na aldeia, em absoluto sigilo e sob proteção policial.

Aline comemora quando Rodrigo avisa que ela pode ficar em suas terras até a nova audiência.

terça-feira (14)

Caio teme que Antônio possa fazer algum mal a Aline. Vinícius comenta com Iraê que tem medo de descobrir a pessoa que é de verdade. Vinícius toma banho de rio com Iraê.

Ramiro observa Vinícius no rio e descobre que o geólogo está vivo. Hélio critica as atitudes de Agatha e acaba discutindo com a mãe. Luigi escuta Ramiro contar a Antônio que Vinícius está na aldeia.

Marino ajuda Jurecê a enganar Antônio, fingindo que era ele quem estava com Iraê no rio. Antônio repreende Ramiro por ter mentindo sobre o geólogo estar vivo.

Luigi estranha ao saber por Petra que Hélio terminou com ela. Antônio observa Irene chorando. Irene avisa a Angelina que voltará para a mansão em breve.

quarta-feira (dia 15)

Angelina sente medo de Irene. Anely comenta com Lucinda que suspeita de que Hélio seja filho de Agatha. Agatha pede a Hélio para ajudá-la a recuperar tudo o que a família de Antônio roubou de sua família.

Irene e Antônio assinam o divórcio. Agatha fica espantada ao receber uma declaração de amor de Angelina e, para garantir que a funcionária de Antônio seja sua aliada, finge que ficará com ela depois que reaver os bens de Antônio.

Caio promete ajudar Aline na reforma de sua casa. Lucinda desconfia de Tadeu. Irene manda entregar um caixão de presente para Agatha durante o casamento da rival com Antônio.

quinta-feira (dia 16)

Agatha não se abala com o presente de Irene. Petra repreende Irene. Ramiro avisa a Antônio que Aline voltou para suas terras. Hélio se diz arrependido e decide voltar a namorar Petra.

Agatha flagra Berenice tentando seduzir Antônio, e a expulsa da mansão com ameaças. Petra se entrega a Hélio. Graça fica chocada ao ver Irene emocionada, dizendo que ama Danielzinho.

Lucinda diz a Marino que desconfia de que Tadeu esteja desviando verba da cooperativa.

sexta-feira (dia 17)

O chá calmante que Agatha dá para Antônio faz efeito. Jussara aconselha Aline a voltar para Caio e contar ao rapaz que está esperando um filho dele. Gladys propõe a Andrade que os dois tentem uma relação juntos.

Agatha se oferece para ajudar Petra a ficar com Hélio. Hélio garante a Agatha que não é seu cúmplice. Agatha combina com Antônio de preparar uma armadilha para Aline.

Anely e Luigi procuram Marino e alertam que ele precisa investigar Agatha. Aline enfrenta Antônio e seus capangas, depois de ser ameaçada pelo produtor.

Sábado (dia 18)

Marino avisa a Antônio que o produtor será responsabilizado por qualquer coisa que aconteça com Aline ou alguém de sua família. Ramiro leva Aline à força para um local ermo, onde Antônio amedronta a professora com ameaças.

Ramiro demonstra preocupação com Aline, após deixá-la sozinha na estrada a mando do patrão. Caio ameaça Antônio. Aline chora ao chegar em casa.

Agatha defende Antônio das acusações de Jonatas. Agatha flagra Aline guardando uma arma, que foi dada por Gentil para a defesa da professora e sua família.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.