´Elas por Elas´: resumo dos próximos capítulos da novela

Segunda-feira (dia 13)

Roberto aceita o caso de Helena. Carol dá um ultimato em Wanda. Helena vê Ísis e Tony abraçados. Sérgio cede à chantagem de Míriam. Lara comenta com Yeda sobre a conversa que teve com as antigas modelos de Silas.

Natália encontra uma foto de Helena e Bruno juntos. Sérgio se anima com um telefonema de Fagundes. Pedro pede Taís em casamento. Giovanni se incomoda quando Ísis diz que não pretende se casar com ele.

Taís sente-se mal ao sair do restaurante com Pedro. Lara desafia Roberto. Míriam incentiva Helena a atrapalhar a vida de Jonas.

Fagundes fala para Sérgio o que descobriu sobre Míriam. Evilásio avisa a Renée que está com Wagner.

Terça-feira (dia 14)

Renée se apressa para encontrar Wagner e Evilásio. Taís comenta sobre seu mal-estar, e Renée a questiona sobre uma possível gravidez. Cris ouve uma ligação de Ísis para Giovanni e pede a ajuda de Helena e Tony.

Sérgio descobre o segredo de Míriam e a ameaça. Mário fala com Casemiro e faz uma descoberta sobre Átila. Helena mente para Natália sobre a foto com Bruno. Wanda espiona Carol e Ulisses.

Tony chega para ajudar Ísis na ONG. Taís desmaia durante a reunião na Helàne. Míriam ouve Helena falar para Sérgio sobre sua foto com Bruno. Tony descarta uma ligação de Giovanni no telefone de Ísis, sem que ela veja.

Jonas não consegue o novo emprego, e Adriana o consola. Taís descobre que está grávida de Átila.

Quarta-feira (dia 15)

Taís tenta falar com Pedro sobre sua gravidez. Sérgio convence Helena a se afastar de Jonas. Cris tenta se insinuar para Giovanni. Aramis fica frustrado quando Yeda se recusa a ser apresentada a sua família como sua namorada.

Lara decide ficar com o colar que Átila deixou com Casemiro. Tony discute com Cris. Ísis e Giovanni jantam juntos. Adriana comenta com Jonas sobre sua desconfiança de Helena.

Taís conta para Pedro sobre a gravidez. Márcia fala com Eugênia de sua pretensão de se reaproximar de Vic. Helena pede para falar com Jonas. Natália vai à casa de Carol. Maninha ouve uma conversa de Míriam sobre Sérgio. Helena orienta Roberto a destruir a vida de Jonas.

Quinta-feira (dia 16)

Roberto garante a Helena que Jonas se arrependerá do divórcio. Sérgio e Ísis trocam elogios e se emocionam. Míriam tenta descobrir algum segredo de Helena ou seu pai.

Lara exige que Mário descubra quem eram as outras amantes de Átila. Taís pede para Pedro ficar com ela. Natália relata a Lígia uma lembrança que teve com Bruno e Helena.

Érika desconfia de Edu. Eugênia decide ajudar Márcia. Giovanni faz acusações contra Jonas. Roberto e Helena armam contra Jonas. Carol gosta ver o entrosamento entre Natália e Ulisses. Ísis descobre sobre a discussão entre Jonas e Giovanni.

Mário conta sobre as amantes de Átila, e Taís fica perturbada. Lara se lembra de ter visto o mesmo colar no pescoço de uma mulher. Cris e Tony se beijam.

Sexta-feira (dia 17)

Cris tenta cortar o clima entre ela e Tony. Ulisses e Natália descobrem interesses em comum, e Carol fica incomodada. Renée acolhe Taís. Ísis convence Giovanni a se entender com Jonas.

Míriam fala para Danilo que precisa descobrir outro segredo de Sérgio. Helena se vangloria do que fez contra Jonas. Renée tem um mau pressentimento, e Érica a ajuda.

Roberto trata Aramis com hostilidade. A ONG recebe uma grande doação anônima, e Ísis acredita ser de Sérgio. Lara, Mário e Taís conversam com uma das amantes de Átila. Pedro decide viajar.

Taís tenta contar para Lara sobre Átila. Yeda, Ísis e Carlinhos comemoram o resultado da audiência. Taís pede para Cris marcar uma reunião com Helena. Mário vê Edu com uma mulher e avisa que contará tudo para Érica.

Sábado (dia 18)

Edu convence Mário a desistir de contar para Érica, e marca um encontro com Ceci. Míriam ajuda Helena a parecer mais abatida. Outras modelos decidem se juntar a Taís na causa contra Silas.

Giovanni sugere que a Helàne invista em uma linha de cosméticos para grávidas. Natália descobre a gravidez de Taís e conta para Carol. Eugênia avisa a Márcia que combinou de Vic fazer aulas particulares com ela.

Taís conta para Mário e Evilásio sobre sua gravidez. Adriana conta para Jonas sobre o pai de Ísis. Ísis agradece a Sérgio pela doação. Cris conta para Lara que Taís está grávida. Érica flagra Edu com outra, e acaba sofrendo um atropelamento.

