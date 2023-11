Novembro começou e Claudia Leitte já está em ritmo de carnaval. Para aquecer as emoções e a temporada de trios elétricos e folias, a cantora lançou, à 0h01 desta sexta-feira (10), o primeiro single dessa nova fase, “Liquitiqui”, em uma versão bilíngue do hit lançado em 2022 pelos caribenhos Kes e o cantor J Perry.

Em coletiva de imprensa no rooftop de um hotel de luxo em São Paulo, nesta quinta-feira (9), Claudia apresentou a novidade esbanjando animação e comentou a equiparação de sempre com Daniela Mercury e Ivete Sangalo. Essas duas últimas, inclusive, deram um beijo durante um show no Rio de Janeiro, no mês de outubro.

“Eu amo Ivete e Daniela. Eu sou a caçula desse trio elétrico e as duas são mulheres diferentes, fazemos música baiana e a gente se diverte junto quando estamos juntas. Eu tenho admiração por elas, eu disfarço, eu não disfarço, amo, maravilhosas, o tempo todo”, começou Claudia, elogiando as colegas. “Nós três temos relacionamentos íntimos, dividimos muitas coisas, pessoais mesmo. Nós três não vamos nos beijar (risos). Eu até já dei selinho na Ivete na live, acho massa, divertido, a gente tem que ser real, de verdade, temos que ser realverso, temos que ser o que a gente é.”

Como em boa parte de seus hits, Claudia Leitte se aventura em um pouco de música latina e reggaeton em “Liquitiqui”. “É sobre dançar, se divertir e ser livre. Ela abre o carnaval e fala de uma colaboração bilíngue misturando ritmos caribenhos e brasileiros”, explica ela, sobre a canção que é apenas o marco inicial do megaprojeto “O Carnaval da Minha Vida”, que envolve uma série de lançamentos e eventos na carreira da cantora.

No dia 24 de janeiro do ano que vem, por exemplo, ela será anfitriã do baile de carnaval do Rosewood Hotel São Paulo, além de atração principal da festa. Depois, em fevereiro, a artista leva o seu projeto de carnaval para a rua com um trio elétrico temático, o “Parque de Diversão”. A alegoria especial, para a performance em Salvador, é composta por carrossel, pedaços de montanha-russa e remonta um verdadeiro centro de diversões.

“Vejo uma massa única no carnaval, olhando lá do alto: todos estão se divertindo, e acho que todo mundo é criança ali. Todos dão vazão a todas as coisas”, justifica ela, sobre usar uma referência mais infantil. “A intenção é fazer todo mundo feliz, se divertir, e não se preocupar com o que tá lá na frente.”

Para coroar a celebração, Claudia Leitte também prepara um novo DVD ao vivo, a ser gravado nos dias 8 e 9 de abril do ano que vem, no Vibra São Paulo. Serão várias horas de show, com a participação de artistas convidados. Como sempre, a intenção é só registrar a sua vibe animada.

“Tenho jeito de levar a vida leve. Se não fosse assim, eu já teria pirado. E quando vem a porrada, eu vou pra cima, só tenho alegria”, finaliza ela.

*JÚLIO BOLL/ FOLHAPRESS