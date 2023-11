Novela ´Fuzuê´ na Globo: saiba o resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 6)

Barreto questiona Heitor sobre Pascoal. Cecília cuida de Cata Ouro. Olívia pede para Miguel se afastar de Preciosa. Começa o Rainha da Fuzuê, e Alícia inicia sua performance.

Domingos desafia Gláucia. Merreca chega para assistir à apresentação de Soraya, e Francisco fica irritado. Cecília enfrenta Pascoal. Valentina reclama de Alícia, e Cláudio se preocupa.

Luna vai ao encontro de Miguel. Maria Navalha tenta aconselhar Merreca. Preciosa se prepara para ir à Fuzuê. Olívia vê Miguel e Luna juntos. Nero elogia os filhos ao final do evento na Fuzuê.

Maria Navalha ajuda Merreca. Barreto tenta acalmar Cecília. Preciosa e Fiel chegam na Fuzuê infiltrados na equipe de obras.

terça-feira (dia 7)

Luna pede para Jefinho não contar a ninguém que vai ficar na Fuzuê. Olívia pede perdão a Miguel. Alícia conversa com Valentina. Conceição conta para Nero sobre Olívia.

Luna pede para Cláudio apoiar Miguel. Preciosa e Fiel cavam no antigo depósito da Fuzuê. Todos se preocupam ao ver Merreca trabalhando no Quintal Carioca.

Domingos incentiva a carreira de Jefinho. Nero consola Miguel. Gilmar vai com Luna até o antigo depósito da Fuzuê, e Preciosa se esconde com Fiel. Bernardo conta para Heitor que viu Pascoal com Preciosa. Luna encontra Preciosa.

quarta-feira (dia 8)

Preciosa fica presa no buraco e pede ajuda a Luna. Miguel se incomoda com os comentários de Francisco. Conceição conta para Rui sobre Olívia. Luna e Preciosa caem num buraco.

Miguel tenta falar com Luna. Fiel não consegue encontrar Preciosa e liga para Heitor. Preciosa perde as chaves de lua e sol. Bianca sugere que Vitor fale com Francisco sobre sua desconfiança com Rui.

Francisco conversa com Olívia. Rui e Miguel brigam. Bebel consegue se comunicar com Nero. Luna tira a caderneta da Dama de Ouro de Preciosa.

Barreto sugere que Cecília denuncie Pascoal. Um antigo amigo procura Pascoal na cadeia. Luna enfrenta Preciosa.

quinta-feira (dia 9)

Preciosa e Luna discutem. Pascoal oferece propina para o chefe de polícia. Nero tem uma ideia para salvar Bebel. Olívia se recusa a falar sobre Rui com Miguel.

Domingos sugere que Bartô, Caíto e Soraya ajudem a divulgar o Beco do Gambá na festa de Gláucia. Preciosa e Luna brigam pela caderneta da Dama de Ouro.

Francisco vê Soraya e Merreca juntos. Luna e Preciosa encontram uma saída do túnel. Luna mostra a caderneta da Dama de Ouro para Maria Navalha. Cecília decide denunciar Pascoal.

Domingos alerta Jefinho sobre Tonico. Heitor faz cobranças a Preciosa. Olívia vai para a casa de Nero. Maria Navalha decide ir à Fuzuê.

sexta-feira (dia 10)

Miguel avisa a Conceição que Olívia pode estar envolvida no roubo das chaves de lua e sol. Heitor tira satisfação com Preciosa sobre Pascoal. Barreto é afastado do caso de Pascoal.

Bebel pensa em Preciosa. Domingos tenta convencer Jefinho a não pressionar Luna. Miguel tira satisfações com Preciosa pela invasão à Fuzuê. Pascoal tenta intimidar Cecília.

Luna e Jefinho são abordados por fãs. Miguel e Preciosa se enfrentam. Nero procura por Bebel na clínica. Pascoal procura Merreca. Miguel exige conversar com Maria Navalha. Preciosa faz ameaças contra Luna.

Sábado (dia 11)

Preciosa afirma a Heitor que não deixará ninguém pegar o seu tesouro. Miguel tenta convencer Maria Navalha a confiar nele. Nero conversa com Bebel. Pascoal manda Merreca cobrar dinheiro dos moradores e comerciantes.

Domingos enfrenta Gláucia. Luna sai com Jefinho, e Miguel fica incomodado. Soraya provoca Francisco. Preciosa e Heitor chegam à saída do túnel que leva à Fuzuê.

Miguel, Cláudio e Maria Navalha entram no túnel pela Fuzuê. Nero se esconde no quarto de Bebel. Tonico oferece um contrato para Luna e Jefinho assinarem.

Otávio Augusto pede ajuda a Rejane. Luna e Jefinho iniciam a gravação no estúdio. Miguel declara seu amor por Luna para Maria Navalha. Pascoal surpreende Preciosa e Heitor próximo à saída do túnel.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.