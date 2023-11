Libertadores: Globo tem maior audiência do que decisões anteriores

Após três anos, a Globo voltou a ter os direitos de transmitir os jogos da Copa Libertadores e a decisão entre Boca Juniors x Fluminense neste sábado (4), rendeu uma boa audiência para a emissora: uma média de 41 pontos no Rio de Janeiro, casa da equipe tricolor, campeã pela primeira vez do torneio.

O índice superou os das finais dos três últimos anos. Foi também a maior média da faixa desde 23 de novembro de 2019, quando terminou a Libertadores daquele ano com a vitória do Flamengo em cima do River Plate por 2 a 1.

Em São Paulo, o jogo entre o time brasileiro e a equipe argentina também alcançou uma boa média: 23 pontos, 44% a mais que a final anterior.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), índice que faz a média de todas as 15 praças com medição de audiência do Ibope, a Globo fez média de 29 pontos, com 54% de participação.

Cada ponto nessa métrica equivale a 268.083 domicílios, ou 717.088 indivíduos, o que significa aproximadamente 21 milhões de pessoas a cada minuto.

O Fluminense venceu o Boca Juniors por 2 a 1, com gols de Cano e John Kennedy. Nas redes, a hashtag Libertadores2023 foi um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

* RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)