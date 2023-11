Luan Santana lançou seu próprio perfume, El Fuego, e já vendeu mais de R$ 1 milhão em apenas uma hora da divulgação do produto, segundo o site AnaMaria.

O cantor sertanejo, um dos mais populares no país, gravou um vídeo sensual para promover a fragrância, em que aparece nu e suado enquanto troca carícias com uma mulher. O perfume foi criado pelo francês Thierry Bessard.

Nas redes sociais, os fãs de Luan Santana reagiram ao vídeo promocional com humor. “A modelo está sendo paga por algo que eu faria de graça”, brincou um dos seguidores.

Luan Santana, que tem milhares de fãs por todo país, pode ser o primeiro sertanejo a se apresentar no próximo Rock in Rio.

Roberto Medina, criador do festival carioca e também do seu irmão paulistano, o The Town, quer levar estilos musicais diferentes, como o k-pop, aos palcos do evento, segundo disse à Billboard Brasil.

Em entrevista à revista, o empresário disse que levar o sertanejo ao Rock in Rio ou ao The Town era uma meta. “Hoje não existe mais espaço para rótulos. Luan é sertanejo, mas também é pop.”

*Folhapress