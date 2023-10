Jogo do Fortaleza na Sul-Americana explode audiência do SBT

A derrota do Fortaleza para a LDU (Equador) na final da Copa Sul-Americana neste sábado (28) aproximou o SBT da Globo em São Paulo e fez a audiência explodir na capital do Ceará.

Segundo dados de audiência obtidos pela reportagem, Fortaleza x LDU marcou 8 pontos de média no SBT em São Paulo e atingiu um pico de 12 pontos. Durante a transmissão da partida, a média da Globo foi de 14 e da Record, de 6.

Em Fortaleza, a audiência do SBT no jogo explodiu e atingiu um pico de 41 pontos. No mesmo período, a máxima atingida pela Globo na capital cearense foi de 8 pontos e da Record, 3.

Em São Paulo, cada ponto equivale a cerca de 206,3 mil indivíduos. Já em Fortaleza, cada ponto é composto por 36,2 mil telespectadores.

Além da TV aberta, o jogo também foi transmitido por ESPN (TV paga) e Star+ (streaming). Na TV paga, o pico de audiência foi de 6 pontos.

Foi a primeira final internacional disputada pelo Fortaleza. A disputa teve seu desfecho em uma decisão de jogo único, realizada no estádio Domingo Burgueño, na cidade de Maldonado, no Uruguai.

* GABRIELA BONIN E GABRIEL VAQUER (SÃO PAULO, SP, E ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)