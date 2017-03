Funjope divulga edital parcial do ‘Roteiro das Paixões de Cristo nos Bairros’

foto: Secom/JP

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou nesta sexta-feira (10) o resultado parcial da análise e mérito do edital referente ao ‘Roteiro das Paixões de Cristo nos Bairros’. Nessa etapa, foram selecionadas nove propostas de espetáculos. A lista com os nomes dos proponentes e dos espetáculos pode ser conferida no link: http://bit.ly/2kQS5TZ.

Com essa divulgação, os demais proponentes têm, a contar dessa data até o dia 13 de março, próxima segunda-feira, para entrar com recurso. Na terça-feira (14), a Funjope divulga o edital com resultado final. De acordo com edital, os grupos que forem aprovados começam a exibir seus espetáculos nas respectivas comunidades de 9 a 16 de abril.

A análise de mérito cultural foi realizada por uma bancada formada por componentes de uma comissão da Funjope composta por Lucas Cartaxo Chagas, Maria Eliane da Silva e Michele Almeida de Lima Lira.

A avaliação considerou o mérito e a relevância para cultura pessoense e para política cultural nas comunidades. Os critérios previstos em edital foram originalidade da proposta, histórico do espetáculo, currículo do proponente, coerência dos custos, qualidade artística e abrangência da proposta na comunidade.

O edital do ‘Roteiro das Paixões de Cristo nos Bairros’ foi inicialmente lançado no dia 27 de dezembro de 2016 e teve o período de 16 a 31 de janeiro para realização das inscrições. Ao todo foram inscritos 10 projetos, que passaram pela análise jurídica.