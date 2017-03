Funesc inicia venda de ingressos para show de Zeca Pagodinho em João Pessoa

Começaram na terça-feira (21) as vendas antecipadas de ingressos para o show do cantor Zeca Pagodinho, em João Pessoa.

Ele se apresenta no dia 21 de abril, na Praça do Povo do Espaço Cultural José Lins do Rego.

O show, que começa às 19h, terá como atrações de abertura as bandas Pura Raiz e Mirandinha. Os portões serão abertos às 18h30.

Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis no site www.ontickets.com.br. O ingresso antecipado para pista custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Para quem optar pelo frontstage os ingressos do primeiro lote custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada).

Foto: Divulgação

Zeca Pagodinho é conhecido pela forma irreverente de cantar. Gravou pela primeira vez, em 1983, um samba escrito por ele e Arlindo Cruz chamado “Camarão que dorme a onda leva”. Mas o auge de sua carreira aconteceu 20 anos depois, em 2003, quando gravou um DVD e CD especiais para a MTV.

Foi um dos primeiros a cantar o samba de forma acústica. O Álbum “Acústico MTV” foi um dos mais vendidos, sendo relançado em 2006. Outros trabalhos importantes: “Deixa a Vida Me Levar ” (2002) e o Especial MTV, “Uma Prova de Amor ao Vivo” (2009), os dois lançados pela gravadora Universal Discos.

Em 2007, foi criado o selo Zecapagodiscos, que rendeu o CD e DVD “Cidade do Samba”. Este trabalho foi distribuído pela EMI e foi gravado em parceria com famosos como Martinho da Vila, Gilberto Gil e Jair Rodrigues.

Depois de cinco anos sem lançar um disco de músicas inéditas, em abril de 2015 Zeca lança seu 23º álbum, Ser Humano. Incluindo canções de Monarco, Amir Guineto, Nelson Rufino, entre outros compositores, o projeto reúne 14 faixas.

Atualmente, vem se dedicando à terceira edição do projeto “O Quintal do Pagodinho”, lançada em CD e DVD pela Universal Music Brasil. No quintal de seu sítio em Xerém, Zeca celebra, mais uma vez, o melhor do samba reunindo seu time de compositores, além de receber convidados como Maria Bethânia, Paulinho da Viola, João Bosco, entre outros grandes talentos da música brasileira.