Forró, poesia e Feira de Artesanato anima final de semana em Monteiro

fotos: ascom

A Prefeitura de Monteiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo promoveu na noite deste sábado, 18, uma edição extra do projeto Arena Cultural, oferecendo aos monteirenses e turistas uma animada noite de forró e poesias.

A programação teve início com a apresentação de um trio de forró e do grupo artístico de João de Amélia da comunidade de Santa Catarina, intercalados por recitais do beato Vicente.

Além das atrações artísticas, as pessoas que participaram do evento também tiveram a oportunidade de conhecer os trabalhos artesanais expostos em uma Feira de Artesanato, incluindo trabalhos artesanais como bonecos de madeiras e pano, aquecendo o comércio dos expositores.

A prefeita Anna Lorena, que esteve participando do evento ao lado da secretária de Cultura e Turismo Cristhianne Leal, disse que estes eventos movimentam a cidade e oferece a oportunidade dos artistas locais se apresentarem aos filhos da terra e visitantes.

Nos últimos dias a cidade de Monteiro foi invadida por turistas e jornalistas de todo o país que, estão no município para cobrir a visita que os ex-presidentes Lula e Dilma fazem neste domingo à Monteiro.