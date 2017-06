Forró da Inclusão promove São João especial em Campina Grande

Nesta terça-feira, 13, o Centro Especializado em Reabilitação promoveu a festa junina para os usuários do serviço.

O 1º Forró da Inclusão foi realizado no Sítio São João, com a participação de todos os funcionários, das pessoas assistidas pelo CER e os familiares dos usuários.

Foto: Codecom/CG

Teve apresentação de quadrilhas juninas, concurso caipira das crianças e das mães, música com trio de forró, mesa de comidas típicas e um quadrilhão com todas as pessoas presentes.

LEIA MATÉRIA COMPLETA AQUI.